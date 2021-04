Sau tâm thư 'kêu cứu', cầu thủ Than Quảng Ninh được trả đủ 7 tháng lương

(VTC News) -

Các cầu thủ Than Quảng Ninh vừa được lãnh đạo đội bóng thanh toán 7 tháng lương còn nợ, kéo dài từ cuối năm 2020 đến thời điểm này.

Đầu tuần qua, chủ tịch Phạm Thanh Hùng đã thống nhất với lãnh đạo tỉnh để thống nhất phương án giải quyết, tháo gỡ khó khăn. Ông Hùng ban đầu tạm ứng 4,5 tỷ đồng trả lương cho cầu thủ, sau đó cùng tỉnh vận động các doanh nghiệp chung tay góp sức để các cầu thủ có tiền trang trải cuộc sống.

Hải Huy cùng đồng đội được thanh toán 7 tháng lương.

Ngoài các thành viên của đội Quảng Ninh hiện tại, những cựu cầu thủ như Huỳnh Tuấn Linh, Giang Trần Quách Tân, Dương Thanh Hào,... cũng được thanh toán số tiền lương còn thiếu. Đây là bước đi đầu tiên để tháo gỡ vướng mắc giữa lãnh đạo và cầu thủ.

Các khoản tiền thưởng, lót tay,... sẽ được trả tiếp trong thời gian tới khi đội nhận được nguồn tiền giải ngân.

Khó khăn của Than Quảng Ninh bắt nguồn từ việc nhà tài trợ chính, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) rút lui, khiến đội bóng mất đi một nửa ngân sách chi tiêu. Như mọi năm, phía Vinacomin và ông Hùng chia nhau lo khoản tài trợ khoảng 60 đến 70 tỷ đồng cho Than Quảng Ninh.

Khi Vinacomin bỏ tài trợ, ông Phạm Thanh Hùng phải huy động các nguồn tiền khác để có tiền duy trì CLB.

Vì bị chậm lương, các cầu thủ Than Quảng Ninh đã gửi đơn lên lãnh đạo, yêu cầu được thanh toán tiền hoặc cầu thủ sẽ không ra sân ở các vòng 9, 10 V-League. Sau khi được tạm ứng tiền, CLB Quảng Ninh đã thi đấu với Hà Nội FC.

Ở vòng 10, Mạc Hồng Quân cùng đồng đội sẽ tiếp tục thi đấu trên sân Hàng Đẫy, trong cuộc chạm trán với CLB Viettel (ngày 16/4).