Trộm 10 củ sâm Ngọc Linh của cha, kẻ nghiện ma túy bị khởi tố

(VTC News) -

Ngày 2/1, Công an huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị vừa khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 1 tháng 21 ngày đối với Hồ Văn Phân (28 tuổi, trú thôn 3, xã Trà Linh, huyện Nam Trà My) để tiếp tục điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Hồ Văn Phân và 10 củ sâm mà y trộm của cha. (Ảnh: B.Đ)

Theo hồ sơ vụ việc, ngày 19/12/2020, ông Hồ Văn Lim (58 tuổi, trú thôn 3, xã Trà Linh) trình báo Công an huyện Nam Trà My về việc vườn sâm của gia đình bị mất một số cây sâm Ngọc Linh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định Hồ Văn Phân (con ông Lim) chính là kẻ trộm sâm. Kiểm tra nhà của Phân, lực lượng chức năng phát hiện 10 củ sâm Ngọc Linh, nặng 400g, trị giá 37 triệu đồng. Đây là số sâm Ngọc Linh mà ông Lim bị mất.

Tại cơ quan điều tra, Hồ Văn Phân khai nhận, trong lúc đi trực vườn sâm, y ra tay trộm sâm của cha để bán lấy tiền trả nợ và tiêu xài. Tuy nhiên, khi chưa kịp tiêu thụ số sâm trộm được thì Phân bị phát hiện, bắt giữ.

Được biết, Phân là đối tượng nghiện ma túy.