Trời nắng, nhiệt độ miền Bắc tăng nhẹ trong ngày nghỉ cuối cùng Tết Dương lịch

(VTC News) -

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, lúc 6h ngày 3/1, nhiều nơi ở miền Bắc rét đậm, nhiệt độ dưới 10 độ C như Trùng Khánh (Cao Bằng): 2 độ C; Sa Pa: 2,9 độ C; Bắc Kạn: 4,8 độ C...

Dự báo ngày hôm nay ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nhiệt độ sẽ tăng nhẹ, tuy nhiên nhiều nơi vẫn duy trì trạng thái trời rét, có nơi rét đậm.

Ngày 3/1, miền Bắc trời nắng, nhiệt độ tăng nhẹ. (Ảnh: Người Đưa Tin)

Dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước ngày và đêm 3/1:

Thủ đô Hà Nội trời có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 11-14 độ. Nhiệt độ cao nhất 18-20 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ, vùng núi cao 6-9 độ, có nơi dưới 6 độ. Nhiệt độ cao nhất 17-20 độ, có nơi trên 20 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ, vùng núi cao 6-9 độ, có nơi dưới 6 độ. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ.

Các tỉnh từ Thanh Hoá - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất ở phía Bắc từ 11-14 độ, phía Nam 14-17 độ. Nhiệt độ cao nhất 16-19 độ.

Khu vực từ Đà Nẵng - Bình Thuận nhiều mây, phía bắc có mưa, có nơi mưa vừa và dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất ở phía Bắc 19-22 độ, phía Nam 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ, có nơi trên 24 độ; phía Nam 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Tây Nguyên nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, có nơi trên 19 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.