Triệu tập 3 thanh niên liên quan vụ sàm sỡ phụ nữ ngoại quốc ở Tây Hồ

(VTC News) -

Chiều 5/3, thượng tá Trần Đình Nghĩa – Chánh văn phòng Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thành phố Hà Nội phối hợp với Công an quận Tây Hồ triệu tập 3 thanh niên có hành vi sàm sỡ những phụ nữ người nước ngoài ở khu vực Hồ Tây.

Tại cơ quan công an, nhóm này thừa nhận hành vi vi phạm. “Bước đầu, nhóm thanh niên khai nhận hành vi vi phạm của mình”, ông Nghĩa thông tin.

Ba nam thanh niên bị triệu tập tại cơ quan công an.

Về nhóm nhóm thanh niên được triệu tập trên, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự cho hay những người này đều trú tại quận Cầu Giấy (Hà Nội), và đang bị Công an quận Tây Hồ tạm giữ để làm rõ vụ việc.

Trước đó, cơ quan chức năng nhận được phản ánh của nhiều phụ nữ người nước ngoài cho biết khi họ đi dạo hoặc tập thể dục ngoài trời quanh khu vực Hồ Tây (phường Quảng An, quận Tây Hồ) thì bị một số nam thanh niên trẻ tuổi lái xe máy sàm sỡ.

Khi hành động, những người này đều che biển số xe.

Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng rà soát camera an ninh và vận động người dân, nạn nhân liên quan đến vụ việc đến trình báo.