Triệu tập 2 kẻ đe dọa, rượt đuổi phóng viên ở bãi vàng trái phép

(VTC News) -

Ngày 22/7, ông Lê Quang Trung - Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam - xác nhận lực lượng công an vừa kiểm tra, truy quét "vàng tặc" tại khu vực bãi 5A (thôn 1, xã Phước Thành, huyện Phước Sơn).

Cơ quan chức năng triệu tập 2 kẻ đe dọa phóng viên. (Ảnh: P.S)

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện một số lán trại và các phương tiện, máy móc của những người làm vàng trái phép nên đã tiến hành tháo dỡ, tiêu hủy.

Ngoài ra, Công an huyện Phước Sơn đã triệu tập 2 kẻ có hành vi cản trở, uy hiếp, rượt đuổi, dọa đánh khi phóng viên tiếp cận hiện trường - nơi diễn ra hoạt động khai thác vàng trái phép. Bước đầu, những người này khai nhận do say rượu nên không kiểm soát được hành vi.

Trước đó, trưa 20/7, nhóm phóng viên vào khu vực bãi 5A để ghi nhận tình trạng khai thác vàng trái phép. Khi phóng viên đang tác nghiệp, một số người từ lán trại tiến tới buông lời đe dọa. Một người đàn ông cầm theo dụng cụ bằng gỗ, hình chiếc búa lớn lao vào hành hung, liên tục dọa đánh phóng viên. Chỉ khi được một số người can ngăn, kẻ hung hãn này mới chịu dừng lại.

Lực lượng chức năng tiêu hủy lều trại ở bãi 5A. (Ảnh: P.S)

Ông Hồ Văn Phức, Chủ tịch UBND xã Phước Thành, thông tin thêm, khu vực bãi 5A trước đây cấp phép cho một công ty khai thác vàng. Sau này, ông Ngô Văn Quang, Giám đốc Công ty TNHH Phước Minh mua lại và đang tiến hành trồng keo. Ông Phức xác nhận khu vực này đã hết hạn giấy phép khai thác vàng từ lâu, những người khai thác vàng là làm trái phép.

THANH BA