Khai thác vàng trái phép ở Bồng Miêu: Lãnh đạo Quảng Nam nói gì?

(VTC News) -

Tại Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X ngày 7/12, các cử tri huyện Phú Ninh, Tiên Phước đề nghị sớm có giải pháp đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh.và kiên quyết xử lý dứt điểm tình trạng khai thác vàng trái phép tại đây.

Ông Nguyễn Hồng Quang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam thông tin, hiện nay, UBND tỉnh thường xuyên chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu.

Ông Nguyễn Hồng Quang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam. (Ảnh: C.H)

Sau khi có quyết định phê duyệt đề án trên, UBND tỉnh đã ban hành quyết định giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư thực hiện đề án, giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh lập, trình thẩm định phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu.

Tháng 8 vừa qua, UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án. Tại Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa X đã thông qua và ban hành nghị quyết thống nhất bổ sung dự án đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2022.

"UBND tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp với UBND huyện Phú Ninh tiếp tục kiểm tra, truy quét các tụ điểm khai thác vàng trái phép, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. Trường hợp đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì khẩn trương truy cứu trách nhiệm hình sự” – ông Quang nhấn mạnh.

Mới đây, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Công an huyện Phú Ninh cùng một số Phòng trực thuộc Công an tỉnh đồng loạt truy quét các điểm khai thác vàng trái phép ở Thác Trắng; Đồi Sim; Suối Trang; Đập Thải; Suối Tre; Hố Lò 5,6,7,10; Bãi Thầu Đâu, Nhà máy Đỏ, Ngách Chụm (xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh).

Trong đợt truy quét mới đây, lực lượng chức năng Quảng Nam phát hiện, phá hủy 12 máy nổ, 2 máy phát điện, 1 máy đục, 30 cối xay đá, 25 lán trại... (Ảnh: C.A)

Tại các địa điểm trên, lực lượng chức năng phát hiện, phá hủy 12 máy nổ, 2 máy phát điện, 1 máy đục, 30 cối xay đá, 25 lán trại, 37 xe rùa, 5.000m ống dẫn nước, 2.500m dây điện phục vụ cho việc khai thác vàng trái phép.

Thời điểm lực lượng chức năng tổ chức truy quét, "vàng tặc" đã rút ra khỏi các khu vực khai thác.

Công ty TNHH khai thác vàng Bồng Miêu được Bộ Công nghiệp nặng (nay là Bộ Công Thương) cấp phép khai thác khoáng sản vàng gốc tại khu vực mỏ Bồng Miêu. Thời hạn giấy phép khai thác ngày 5/3/2016. Tháng 7/2017, Bộ TNMT phê duyệt kế hoạch đóng cửa mỏ, giao Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam chủ trì. Tháng 3/2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt đề án đóng cửa mỏ Bồng Miêu - một trong những mỏ vàng có trữ lượng lớn nhất cả nước. Tuy nhiên, thời gian qua, tình trạng khai thác vàng trái phép tại Bồng Miêu vẫn tiếp diễn.