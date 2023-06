Triệt xóa đường dây ma túy TP.HCM - Đà Nẵng, thu giữ súng, đạn cùng hàng tỷ đồng

(VTC News) -

Chiều 29/6, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa phối hợp với Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Ngũ Hành Sơn và Phòng Phòng chống ma túy (Bộ Tư lệnh Vùng 2 Cảnh sát biển) bắt quả tang Trần Văn Nguyên (29 tuổi, trú phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Kiểm tra trên người đối tượng, lực lượng công an thu giữ 1 gói ny lông chứa khoảng 50 gam ma túy loại ketamine. Khám xét chỗ ở của Nguyên tại tổ 59, phường Mỹ An, cơ quan công an tiếp tục phát hiện, thu giữ thêm 136 viên ma túy loại thuốc lắc, 1,3 tỷ đồng và một số tang vật liên quan.

Trần Văn Nguyên bị cơ quan công an bắt giữ.

Được biết, Trần Văn Nguyên từng bị Công an phường Mỹ An xử phạt hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Đặc biệt, theo cơ quan công an, Nguyên chính là đối tượng còn lại trong đường dây mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy do Phạm Đình Huy (25 tuổi, trú phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn) điều hành.

Trước đó, ngày 14/6, Huy bị Công an quận Ngũ Hành Sơn bắt giữ cùng nhiều tang vật có liên quan, như 1 khẩu súng ngắn cùng 24 viên đạn, khoảng 1 kg ma túy loại ketamine, 1.000 viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc (tổng trọng lượng khoảng 0,7 kg).

Ngoài ra, trong chuyên án này, lực lượng công an còn thu giữ thêm 27 gói ma túy dạng mới (được ngụy trang trong các gói giống gói cà phê) với khối lượng khoảng 0,3 kg, còng số 8, dao, 130 triệu đồng và nhiều trang sức khác nhau.

Ma túy cùng súng, đạn được lực lượng công an thu giữ.

Tại cơ quan công an, bước đầu Huy khai đã mua số ma túy trên từ TP.HCM về để bán lại cho các con nghiện tại địa bàn Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng điều tra, xử lý theo quy định.

CHÂU THƯ