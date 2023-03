Triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia, đặt cọc đồng bọn làm con tin

(VTC News) -

Chiều 13/3, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh đã triệt phá toàn bộ đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia từ Lào về Việt Nam do Quách Văn Toàn (SN 1993, trú tại xã Hoàn Long, Yên Mỹ, Hưng Yên) cầm đầu. Công an bắt giữ, xử lý hình sự 12 người, thu giữ 15 kg ma túy tổng hợp. Đây là số lượng ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh thu giữ lớn nhất từ năm 2020 đến nay.

Thủ đoạn tinh vi

Đầu tháng 5/2021, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện hoạt động của đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy do Quách Văn Toàn cùng một số kẻ tham gia điều hành tại TP Uông Bí (Quảng Ninh).

Trùm ma tuý Quách Văn Toàn. (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh).

Để tránh bị phát hiện, bắt giữ, những kẻ này sử dụng hình thức liên lạc qua mạng xã hội. Đặc biệt, quá trình giao dịch hàng và người không bao giờ đi cùng nhau và việc thanh toán đều qua các tài khoản đứng tên người khác. Do đó, ma túy vẫn được vận chuyển qua trạm kiểm soát dịch COVID-19 thông qua phương tiện chở hàng hóa thiết yếu.

Một trong những kẻ nổi cộm nhất trong đường dây là Lê Văn Hùng (tức Hùng Trọc, SN 1988, trú tại phường Phương Nam, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh). Các trinh sát tập trung xác minh, làm rõ mọi hoạt động của Lê Văn Hùng.

Quá trình điều tra cho thấy, những người cung cấp ma túy cho Hùng là Nguyễn Minh Đĩnh, Quách Văn Toàn, Vũ Đình Quyền (trú tại Hải Phòng) là đồng phạm giúp sức cho Hùng trong việc nhận ma túy đưa từ tỉnh ngoài về Quảng Ninh và trực tiếp cùng Hùng chia nhỏ để tiêu thụ tại Uông Bí cùng các địa bàn giáp ranh.

Hùng còn là người nghiện ma túy, từng có tiền án tội này nên hoạt động vô cùng kín đáo, tinh vi. Trước khi bắt giữ Hùng, mọi di biến động của những kẻ trong nhóm đều được giám sát chặt chẽ.

17h ngày 18/6/2021, tại tổ 3, khu Phương An (phường Phương Nam), tổ trinh sát thứ nhất của Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý phối hợp Công an TP Uông Bí bắt quả tang Nguyễn Văn Bách (SN 1984, trú tại phường Phương Đông, TP Uông Bí), thu giữ một túi ma túy tổng hợp dạng đá vừa mua được của Vũ Đình Quyền là đệ tử của Lê Văn Hùng.

Những chứng cứ khai thác nóng từ các đối tượng đã được thông tin đến tổ trinh sát số 2. Lúc này, lực lượng chức năng đã áp sát nhà và phối hợp với Công an TP Uông Bí thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp và giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Văn Hùng, thu giữ tại nơi ở của kẻ này 376,56 gam methamphetamine; 7,1 gam ketamine; 18 viên ma túy tổng hợp; 9,875 gam MDMA và 5 viên thuốc lắc WY khối lượng 0,45 gam.

Tại thời điểm này, tổ trinh sát số 3 cũng phối hợp CSGT và các lực lượng làm nhiệm vụ kiểm soát COVID-19 tại cầu Đá Bạc (TP Uông Bí) đón chặn và bắt giữ thành công Nguyễn Minh Đĩnh (SN 1995, trú tại xã Vĩnh Khúc, Văn Giang, Hưng Yên). Đĩnh đang mang ma túy từ Hưng Yên đến trạm để giao cho Lê Văn Hùng.

Qua khai thác những kẻ bị bắt, cơ quan công an xác định, Quách Văn Toàn cấp ma túy để Nguyễn Minh Đĩnh đưa đi các tỉnh thành phía Bắc tiêu thụ.

Tang vật vụ án. (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh).

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can với các đối tượng trên và tập trung lực lượng, biện pháp để truy bắt Quách Văn Toàn. Lúc đó, Toàn đã “đánh hơi” biết được Đĩnh và đồng bọn bị bắt nên đã cao chạy xa bay.

Quá trình khám xét nhà Toàn tại xã Hoàn Long (Yên Mỹ, Hưng Yên), mặc dù thu được ma túy mà Toàn cất giấu tại nhà nhưng bố kẻ này cho rằng con mình không ở nhà và đã dùng dao chống đối quyết liệt lực lượng chức năng.

Ngày 27/1/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Quách Văn Toàn.

Đặt cọc đồng bọn làm con tin

Cơ quan công an xác định, trong quá trình lẩn trốn, Quách Văn Toàn vẫn tiếp tục móc nối và hình thành một đường dây mua bán, vận chuyển ma túy khép kín từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu cầu treo Hà Tĩnh đưa về Hà Nội và tiếp tục phân phát đến các tỉnh thành phía Bắc để tiêu thụ. Đường dây này của Toàn có sự phân công cụ thể cho từng đồng phạm, từng đối tượng sang Lào để nhận ma túy, kẻ đón ma túy ở của khẩu Cầu Treo, kẻ vận chuyển, kẻ phân phát…

Lúc 2h30 ngày 27/2/2022, tại khu vực thôn Hạ, xã Ninh Phúc (TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình), Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nam Định và Ninh Bình bắt giữ Quách Văn Toàn khi hắn đi trên xe taxi. Kiểm tra trong túi xách của Toàn, lực lượng chức năng thu giữ 8 túi nilon chứa 8 kg ma túy tổng hợp dạng đá.

Ngay sau đó, tổ trinh sát tại khu vực Cầu Treo phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh và Công an huyện Hương Sơn xác minh và xác định đồng phạm của Toàn là Lương Thị Hoàng Ngọc (SN 1998, trú tại tỉnh Gia Lai). Ngọc được giao nhiệm vụ đón hàng của Toàn khi ma túy được đưa qua biên giới từ Lào về Việt Nam qua khu vực cửa khẩu Cầu Treo – Hà Tĩnh. Để tránh bị phát hiện, Lương Thị Hoàng Ngọc sống lang thang, không cố định ở địa điểm nào.

Một tổ trinh sát tại Hà Nội được sự hỗ trợ từ Cục CSĐT tội phạm về ma túy và sự phối hợp của Công an TP Hà Nội đã bắt giữ Nguyễn Thị Chấm (SN 1963, trú tại xã Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội). Cùng thời điểm đó, cơ quan công an đã bắt Trần Mạnh Hùng (SN 1984, trú xã Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội).

Điều tra mở rộng vụ án, cơ quan công an lần lượt bắt giữ toàn bộ các đối tượng còn lại trong đường dây phạm tội này. Cụ thể, ngày 24/3/2022, công an bắt khẩn cấp Nguyễn Phú Tám; ngày 21/4/2022, khởi tố bị can đối với Tạ Hữu Bẩy (SN 1990); ngày 17/6/2022, bắt khẩn cấp đối với Lê Văn Sơn (SN 1990, cùng trú tại Hưng Yên). Sơn chính là một trong những người giữ vai trò chủ mưu cầm đầu, hoạt động phức tạp tại Hưng Yên và Hà Nội.

Ngày 18/6/2022, cơ quan công an bắt giam Lường Văn Lượng (SN 2004, trú ở Sơn La) về hành vi giúp sức cho Quách Văn Toàn, Lê Văn Sơn và Lương Thị Hoàng Ngọc mua 8 kg ma túy đá từ Lào vận chuyển về Việt Nam để bán. Trước đó, Lượng được Quách Văn Toàn và Lê Văn Sơn đưa sang Lào để đặt cọc làm con tin cho các đối tượng bán ma túy bên Lào.

Khi Toàn bị bắt, ma túy bị công an thu giữ, Sơn không có tiền trả nên nhóm người bên Lào giam Lượng hơn 3 tháng, sau đó vứt vào rừng với mục đích bỏ đói cho đến chết. Tuy nhiên, Lường Văn Lượng vượt đường rừng tìm về Việt Nam đến Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh đầu thú, đồng thời khai báo toàn bộ hành vi giúp sức cho Quách Văn Toàn và Lê Văn Sơn mua bán, vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam.

Theo chứng cứ mà cơ quan công an thu thập được, trước đó, Toàn và Sơn dùng Tạ Hữu Bẩy làm con tin để mua 7 kg ma túy tổng hợp với giá hơn 1 tỷ đồng và bán lại cho Nguyễn Thị Chấm.

Ngày 18/8/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh kết luận điều tra vụ án Quách Văn Toàn cùng đồng bọn phạm tội về ma túy chuyển Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp truy tố các bị can theo quy định của pháp luật. Theo đó, 11 bị can bị truy tố về tội "Mua bán trái phép chất ma túy", bị can Nguyễn Văn Bách bị truy tố về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Mới đây, TAND tỉnh Quảng Ninh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 8 bị cáo trong đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia do Quách Văn Toàn cầm đầu. HĐXX tuyên 4 bị cáo tử hình, trong đó có Quách Văn Toàn. Ngoài ra có một bị cáo nhận mức án chung thân, hai bị cáo chịu mức án 20 năm tù và một bị cáo bị tuyên phạt 18 năm tù.

Nguyễn Huệ