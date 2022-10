Triệt phá ổ nhóm chuyên chiếm fanpage, bán thu lợi cả trăm triệu đồng

(VTC News) -

Ngày 9/10, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết vừa phá nhanh nhóm đối tượng chuyên tấn công, chiếm đoạt quyền quản trị các fanpage Facebook rồi bán thu lợi.

Một trong số nhóm người bị tạm giữ tại cơ quan công an.

Trước đó, ngày 23/8, Phòng An ninh mạng tiếp nhận đơn trình báo của ông Dương Xuân Quỳnh (33 tuổi, trú Long Biên, Hà Nội) về việc bị các đối tượng chiếm đoạt tài khoản Facebook cá nhân và 03 fanpage Facebook “Hóng Express”, “Hóng” và “Những kẻ hiếu kỳ", số lượng hơn 300.000 người theo dõi.

Nhận thấy vụ việc có tính chất nghiêm trọng, Phòng An ninh mạng phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) tổ chức xác minh, điều tra.

Nguyễn Ngọc Trí (bên trái) và Lê Bạch Hiệp.

Phòng PA05 nhanh chóng xác định Nguyễn Ngọc Trí (26 tuổi, trú Thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) là đối tượng có nhiều nghi vấn nên triệu tập để đấu tranh.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Ngọc Trí đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Cụ thể, từ tháng 5/2022, Trí liên hệ với Lê Bạch Hiệp (trú tại quận Bình Tân, TP.HCM) để mua các file mã độc tấn công mạng với giá 50 triệu đồng.

Sau đó Trí sử dụng nhiều tài khoản Facebook, Zalo ảo để tiếp cận chủ các fanpage Facebook, truyền gửi các file có chứa mã độc. Khi chủ fanpage mở file, mã độc sẽ tấn công, thu thập dữ liệu người dùng. Từ đó, Trí sử dụng dữ liệu để chiếm đoạt các tài khoản, chiếm quyền quản trị các fanpage.

Sau khi chiếm quyền quản trị được các fanpage, Trí bán cho N.B (22 tuổi, trú thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), là đối tượng chuyên mua bán các fanpage.

Bằng thủ đoạn nêu trên, Trí đã chiếm quyền quản trị hơn 10 fanpage tại các tỉnh, thành phố trên cả nước (Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM,…) để bán thu lợi bất chính hơn 300 triệu đồng.