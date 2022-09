Khởi tố 2 kẻ hack tài khoản Facebook rồi đem bán

Ngày 30/9, Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an cho biết đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi điều tra, xử lý tình trạng xâm nhập, chiếm đoạt bất hợp pháp, mua bán trái phép các fanpage, group, tài khoản Facebook.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố 2 bị can về các tội “Sản xuất, mua bán, trao đổi hoặc tặng cho công cụ, thiết bị, phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật” và tội “Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác”.

Một số tang vật của vụ án.

Trước đó, vào tháng 7/2022, qua công tác nắm tình hình, Phòng 7, Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện thông tin hàng loạt các fanpage có lượng theo dõi (follow), thích (like), tương tác lớn và group Facebook có đông thành viên được quản trị viên phản ánh bất ngờ bị mất quyền quản trị, bị vô hiệu hóa tài khoản Facebook cá nhân.

Tình trạng trên xuất hiện ở nhiều địa phương trên cả nước như: Hà Nội, Bắc Giang, Quảng Nam, Lâm Đồng…, gây nên sự bức xúc lớn trong xã hội, nhất là đối với những chủ sở hữu trang mạng xã hội đã có thương hiệu, được xây dựng lâu năm, thu hút lượng tương tác lớn; trở thành “kênh truyền thông xã hội” được các cá nhân, tổ chức sử dụng phục vụ hoạt động kinh doanh, xây dựng hình ảnh, uy tín cá nhân.

Thủ đoạn hoạt động của các đối tượng là tiếp cận, dẫn dụ nạn nhân thao tác, kích hoạt phần mềm mã độc, từ đó thu thập dữ liệu trên máy tính nạn nhân và thực hiện việc chiếm đoạt bất hợp pháp quyền quản trị tài khoản mạng xã hội của người dùng. Với mỗi fanpage, group chiếm đoạt bất hợp pháp của người dùng, hacker có thể bán lại với giá dao động 3 - 5 triệu đồng/fanpage; 30 - 50 triệu đồng/group.

Từ các thông tin thu thập được, trong các ngày 30/8 và 16/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố 2 bị can về các tội “Sản xuất, mua bán, trao đổi hoặc tặng cho công cụ, thiết bị, phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật” và tội “Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác”.

Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khuyến cáo người dân cần đề cao cảnh giác; chủ động và triệt để áp dụng các giải pháp bảo mật, bảo vệ tài khoản, thận trọng trong các giao dịch, trao đổi trên không gian mạng. Khi có dấu hiệu bị xâm nhập, đánh cắp dữ liệu và chiếm đoạt bất hợp pháp tài khoản trên mạng, người dân cần nhanh chóng liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để thực hiện các bước phong tỏa, bảo vệ tài khoản, đồng thời báo cho cơ quan Công an gần nhất để điều tra, xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.