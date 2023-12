Triệt phá đường dây môi giới, mua bán dâm lớn tại Bình Định

(VTC News) -

Chiều 21/12, Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên- PGĐ Công an tỉnh Bình Định cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Định vừa triệt xóa đường dây môi giới, mua bán dâm lớn trên địa bàn do “tú ông” Nguyễn Ngọc Tú (SN 1988) ngụ xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định cầm đầu.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Tú tại cơ quan công an. (Ảnh: K.A - Báo Bình Định)

Theo đó, khoảng 20h30 ngày 20/12, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Định cùng các lực lượng liên quan đồng loạt kiểm tra hành chính các khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn huyện Tuy Phước.

Quá trình kiểm tra đã bắt quả tang 2 cặp nam - nữ đang mua bán dâm tại 2 khách sạn thuộc địa bàn xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước.

Hiện lực lượng chức năng tạm giữ 25 người liên quan trong đường dây môi giới, mua bán dâm do đối tượng Nguyễn Ngọc Tú cầm đầu để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận phương thức hoạt động của đường dây này là khi khách có nhu cầu mua dâm, họ liên lạc qua điện thoại điều gái bán dâm đến các khách sạn, nhà nghỉ trên các địa bàn TP Quy Nhơn, huyện Tuy Phước và thị xã An Nhơn phục vụ.