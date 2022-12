Giám đốc Công an TP.HCM: Mua bán dâm trên không gian mạng ngày càng phức tạp

(VTC News) -

Sáng 8/12, kỳ họp thứ 8 HĐND TP.HCM khóa X tiếp tục ngày làm việc thứ 2.

Tại phiên thảo luận ở hội trường, trước các ý kiến quan ngại của đại biểu HĐND TP.HCM ở phiên thảo luận tổ chiều 7/12 về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM, được yêu cầu báo cáo trong phiên làm việc sáng nay.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM. (Ảnh: Thành Nhân)

Theo Thiếu tướng Lê Hồng Nam, an ninh trật tự trên địa bàn được đảm bảo, không có dấu hiệu bất thường. 11 tháng đầu năm, TP ghi nhận 3.700 vụ vi phạm, giảm 7,3% so với cùng kỳ năm 2019 (thời điểm trước dịch). Trong đó, Công an TP đã điều tra, phá 2.774 vụ, bắt 4.440 đối tượng. Tỷ lệ phá án nghiêm trọng và rất nghiêm trọng đạt trên 90%.

Nổi lên trong 11 tháng qua có một số loại tội phạm, như tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe con người vẫn còn xảy ra, nhất là giết người, giết người thân do mâu thuẫn bộc phát, mâu thuẫn gia đình. Đáng chú ý, 11,8% tội phạm giết người có độ tuổi dưới 18.

Tội phạm xâm phạm sở hữu (cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản) được kéo giảm mạnh so với năm 2019. Cụ thể, giảm 334 vụ, nhưng vẫn chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu tội phạm (67,37%). Tội phạm về tổ chức đánh bạc dưới nhiều hình thức, như số đề, đá gà, bài tây, cá độ bóng đá… với nhiều đối tượng tham gia, số tiền lớn.

Đơn cử trong mùa World Cup 2022, Công an TP đã triệt phá đường dây cá độ bóng đá lớn trên mạng với đối tượng và số tiền cá độ rất lớn. Công tác triệt phá cá độ bóng đá đang tập trung đẩy mạnh.

Tội phạm lợi dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trộm cắp, mua bán dâm trên không gian mạng ngày càng phức tạp. Tội phạm tài chính, lợi dụng việc cho vay để thực hiện hoạt động tín dụng đen, rồi gọi điện vu khống, đòi nợ vẫn còn diễn biến phức tạp.

Về những nhiệm vụ trọng tâm đảm bảm an ninh trật tự trên địa bàn, Giám đốc Công an TP.HCM cho biết, Công an TP mở nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, nhất là đợt cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Cùng với đó, tăng cường lực lượng đảm bảo an ninh trật tự để đảm bảo cho người dân đón Tết bình yên.

Đến nay, ghi nhận 170 vụ phạm tội trật tự xã hội, điều tra khám phá 128 vụ, bắt 187 đối tượng; 53 vụ buôn lậu, 56 vụ tàng trữ vận chuyển sử dụng trái phép chất ma túy, 17 vụ vi phạm an toàn thực phẩm…

Công an TP.HCM cũng đề nghị Bộ Công an tăng cường lực lượng cảnh sát cơ động hỗ trợ tuần tra, kiểm soát trên một số nơi phức tạp, trọng yếu của thành phố, nhất là các địa bàn giáp ranh giữa TP.HCM với các tỉnh Bình Dương, Long An, Đồng Nai, Tây Ninh.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam thông tin thêm, lực lượng công an thành phố còn tổ chức rà soát, kiểm soát chặt chẽ các đối tượng truy nã, có tiền án tiền sự, người nghi phạm tội, các đối tượng ma tuý, ngáo đá. Tập trung đảm bảo an ninh trật tự tại bến xe, nhà ga, tăng cường triệt phá các tổ chức tín dụng đen, đấu tranh tội phạm cướp giật, giết người.