Triệt phá 3 tụ điểm sinh hoạt 'Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ' ở Quảng Nam

Ngày 8/11, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết từ giữa năm 2022 đến tháng 3/2023, đơn vị phát hiện, triệt phá 3 vụ sinh hoạt tôn giáo trái phép.

Cụ thể, ngày 16/7/2022, tại nhà ông Ngô Hữu Hà (trú khối An Hà Đông, phường An Phú, TP Tam Kỳ), Công an phường An Phú phát hiện khoảng 10 người tụ tập sinh hoạt đạo trái phép theo tổ chức “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ”. Công an phường An Phú đã lập biên bản ghi nhận vụ việc, qua đó tạm giữ nhiều vật dụng liên quan sinh hoạt tôn giáo trái phép.

Từ giữa năm 2022 đến tháng 3/2023, lực lượng chức năng Quảng Nam phát hiện, triệt phá 3 vụ sinh hoạt tôn giáo trái phép. (Ảnh: C.A)

Ngày 27/12/2022, tại quán cà phê Sonic thuộc khối phố Long Xuyên 2, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, lực lượng chức năng phát hiện nhóm đối tượng gồm 5 người đến từ nhiều địa phương tham gia tuyên truyền “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ”. Công an huyện Duy Xuyên mời các đối tượng về cơ quan làm việc, tạm giữ nhiều vật dụng liên quan sinh hoạt tôn giáo trái phép.

Ngày 4/3/2023, Công an xã Cẩm Hà, TP Hội An phát hiện 10 người tụ tập sinh hoạt tôn giáo trái phép theo tổ chức “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ”. Các đối tượng tham gia đến từ nhiều địa phương. Công an xã Cẩm Hà đã lập biên bản ghi nhận vụ việc, qua đó tạm giữ 1 laptop, 3 loa vi tính, 10 quyển kinh thánh, 5 sổ ghi chép, 14 chiếc khăn, 15 ghế nhựa, 1 bục để kinh thánh và 1 giá kim loại để máy tính.

Được biết, đầu tháng 11 vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh ban hành chỉ đạo về việc triển khai thực hiện một số công tác đối với “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ”.

Theo đó, thời gian gần đây, hoạt động của “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ” với tên gọi đầy đủ là “Hội thánh của Đức Chúa Trời Hiệp hội Truyền giáo Tin Lành thế giới”, do Ahn Sahng Hong sáng lập năm 1964 tại Hàn Quốc, hiện do bà Jang Gil Ja (“Đức Chúa Trời Mẹ”) điều hành tiếp tục diễn ra ở nhiều địa phương trong cả nước.

Trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, một số đối tượng “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ” từ các tỉnh, thành khác đến và chia thành nhiều nhóm nhỏ, thường xuyên thay đổi địa điểm, phương thức hoạt động nhằm phát triển “tà đạo” với nhiều dấu hiệu tiêu cực, có yếu tố mê tín, dị đoan, trục lợi cá nhân, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân, vi phạm các quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, trái thuần phong mỹ tục.

Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các Sở, Ban, ngành, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện một số nội dung sau: Tăng cường công tác nắm tình hình, phát hiện kịp thời và kiên quyết đấu tranh, xoá bỏ về phương diện tổ chức đối với "Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ" xuất hiện tại Quảng Nam (không cho hình thành các tụ điểm hoạt động; không chấp thuận đăng ký dưới mọi hình thức, bao gồm đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung, thành lập tổ chức phi chính phủ, công ty, văn phòng đại diện, cửa hàng, câu lạc bộ, chương trình ngoại khoá… trên địa bàn tỉnh).

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, như hành vi xâm phạm trật tự, an toàn xã hội; xúc phạm, chia rẽ tín ngưỡng, tôn giáo; xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác; chia rẽ người theo tín ngưỡng, tôn giáo với người không theo tín ngưỡng, tôn giáo; lợi dụng tôn giáo để trục lợi…