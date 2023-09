Bộ Nội vụ: Kiên quyết xoá bỏ tổ chức của Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ

(VTC News) -

Bộ Nội vụ vừa phát đi văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về một số công tác đối với Hội Thánh của Đức Chúa Trời Mẹ (còn gọi là Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ).

Hội thánh này có tên chính thức và đầy đủ là Hội thánh của Đức Chúa Trời Hiệp hội Truyền giáo Tin lành Thế giới (tên tiếng Anh là World mission society Church of God) do Ahn Sahng Hong (1918-1985) sáng lập năm 1964 tại Hàn Quốc, hiện do bà Jang Gil Ja (Đức Chúa Trời Mẹ) điều hành.

Bộ Nội vụ đề nghị kiên quyết đấu tranh, xóa bỏ tổ chức của Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ.

Văn bản của Bộ Nội vụ nêu rõ, thời gian gần đây, hoạt động của Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ tiếp tục diễn ra ở nhiều địa phương trong cả nước, gây bức xúc và phẫn nộ trong nhân dân, vi phạm các quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, trái thuần phong mỹ tục.

Bộ Nội vụ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác nắm tình hình, phát hiện kịp thời và kiên quyết đấu tranh, xoá bỏ về phương diện tổ chức đối với Hội Thánh của Đức Chúa Trời Mẹ.

Các cơ quan, đơn vị giải tán, thu hồi giấy phép đối với các nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung, không để tổ chức này tái nhóm, hình thành các tụ điểm hoạt động mới. Các địa phương không chấp thuận đăng ký hoạt động dưới mọi hình thức, bao gồm đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung, thành lập tổ chức phi chính phủ, công ty, văn phòng đại diện, cửa hàng, câu lạc bộ, chương trình ngoại khoá…

Bộ Nội vụ cũng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng tiêu cực cho người tin theo và xã hội của Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ như hành vi xâm phạm trật tự, an toàn xã hội; xúc phạm, chia rẽ tín ngưỡng, tôn giáo, xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác; chia rẽ người theo tín ngưỡng, tôn giáo với người theo tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau; lợi dụng hoạt động tôn giáo để trục lợi...

Bộ đề nghị các cơ quan, đơn vị theo chức năng, quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo và liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo, mức độ vi phạm để xử lý nghiêm đối với tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật, bao gồm hành vi trên không gian mạng.

Bộ Nội vụ cũng đề nghị các địa phương tổ chức thông tin, tuyên truyền các hoạt động vi phạm pháp luật, tác hại do Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ gây ra để nâng cao nhận thức, cảnh giác, đồng thuận xã hội, đồng thuận tôn giáo trong nhìn nhận, phê phán, phát giác, ngăn chặn, xử lý hoạt động vi phạm pháp luật, trái đạo đức xã hội, đạo đức tôn giáo của Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ.

Cấp uỷ, Mặt trận Tổ quốc và chính quyền, đoàn thể các cấp, cơ sở giáo dục tại địa phương tăng cường công tác thông tin, quán triệt cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên và tuyên truyền cho học sinh, sinh viên nhận thức rõ bản chất, hành vi, thủ đoạn, phương thức hoạt động của Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ để nâng cao cảnh giác, không bị lôi kéo.

Xử lý theo quy chế, kỷ luật của cơ quan, đơn vị, tổ chức đối với người tham gia đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Video: Vào sào huyệt, thành Thánh đồ, vạch trần tà đạo Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ"

Trước đó, Báo điện tử VTC News thực hiện loạt bài "Vào sào huyệt, thành Thánh đồ, vạch trần tà đạo Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ".

Tuyến bài là kết quả sau 6 tháng nhóm phóng viên VTC News vào cuộc xác minh, thâm nhập tà đạo "Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ" hoạt động ở nhiều địa điểm ngay giữa lòng Thủ đô.

Phóng viên VTC News thâm nhập tà giáo này để trở thành "Thánh đồ" qua việc tham gia nhiều buổi học, các nghi lễ... nhằm thu thập các chứng cứ, tài liệu. Từ đó, phanh phui những thủ đoạn thao túng tâm lý để dụ dỗ, lôi kéo và quản chế tín đồ gây nên cảnh đau khổ cho các cá nhân và gia đình.

Từ điều tra bước đầu của phóng viên, chiều 20/5, Tổ công tác của Công an quận Hà Đông cùng đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội, UBND quận Hà Đông, UBND phường và Công an phường Dương Nội có sự phối hợp của nhóm phóng viên VTC News đã kiểm tra hành chính và phát hiện một nhóm người đang hoạt động tà đạo.