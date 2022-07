(VTC News) -

Tháng 4/2021, Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc lần đầu tiên trong lịch sử thông qua Nghị quyết về vấn đề đuối nước toàn cầu và lựa chọn ngày 25/7 hàng năm là Ngày thế giới phòng, chống đuối nước.

Để hưởng ứng Ngày thế giới phòng chống đuối nước năm 2022, nhằm thúc đẩy nâng cao nhận thức của cha mẹ, cộng đồng về tai nạn đuối nước và các biện pháp phòng ngừa hiệu quả, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Tổ chức Y tế Thế giới, Tổ chức Chiến dịch không thuốc lá vì trẻ em tổ chức triển lãm nghệ thuật về phòng chống đuối nước trẻ em với chủ đề “Cùng quan tâm và hành động”.

Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà phát biểu khai mạc triển lãm.

Triển lãm diễn ra từ ngày 23 đến ngày 31/7 năm 2022 tại Nhà triển lãm số 45 phố Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Không gian triển lãm bao gồm điểm nhấn là sự sắp đặt đặc biệt được tạo hình từ hàng ngàn cánh bướm bằng chất liệu giấy với tên gọi “Mong manh”. Mỗi cánh bướm như một hình ảnh biểu tượng đại diện cho trẻ em, vừa đẹp đẽ, vừa mong manh cần có sự quan tâm và chăm sóc của người lớn mọi nơi, mọi lúc.

Triển lãm cũng trưng bày 12 tác phẩm tranh in trên canvas chủ đề an toàn trong môi trường nước. Mỗi bức tranh cùng với một câu chuyện được xây dựng từ những tình huống có thật, mang tới nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau và những thông điệp ý nghĩa về phòng chống đuối nước, về những kỹ năng an toàn trong môi trường nước thiết yếu cho cả trẻ em và các bậc cha mẹ.

Trong thời gian diễn ra triển lãm, nhiều hoạt động tương tác thú vị, nhiều trò chơi kiến thức về phòng chống đuối nước, về các biện pháp an toàn trong môi trường nước được tổ chức dành cho trẻ em và cha mẹ tham gia khi tới thăm quan như: vẽ tranh cho trẻ em, chụp ảnh lưu niệm, trò chơi trả lời câu hỏi trắc nghiệm trực tuyến về phòng chống nước, trò chơi “tìm đường về đích” với những phần quà thú vị từ Ban tổ chức Triển lãm.

Trẻ hào hứng tham gia các trò chơi tại triển lãm.

Bà Đoàn Thu Huyền, Giám đốc quốc gia Tổ chức Campaign For Tobacco-Free Kids tại Việt Nam chia sẻ: “Ý tưởng thực hiện triển lãm được lấy cảm hứng từ việc làm thế nào để từng cá nhân, gia đình, cộng đồng thực sự dành sự quan tâm về đuối nước. Tai nạn đuối nước xảy ra rất thầm lặng, đầy đau xót nhưng hầu như bị lãng quên. Những điều lớn lao được tạo nên từ những hành động nhỏ bé. Khi cả xã hội chung tay cùng hành động, chắc chắn sẽ không có một đứa trẻ nào phải bỏ lại phía sau vì tai nạn đuối nước.

Thông qua các hoạt động tương tác tại triển lãm, chúng tôi mong muốn kêu gọi sự chung tay của gia đình, xã hội trong việc bảo vệ con trẻ bằng những hành động thiết thực như con con đi học bơi, dạy con kỹ năng an toàn,…”