Trích xuất camera, xác minh vụ bé trai bị đánh khi tham gia khoá tu ở chùa Cự Đà

Trả lời PV VTC News chiều 17/6, bà Phạm Thị Lương Duyên - Phó chủ tịch UBND xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, Hà Nội cho biết, sau khi nhận được thông tin đăng tải lên mạng xã hội liên quan đến khóa tu ở chùa Cự Đà, chính quyền đã phối hợp với lực lượng liên ngành huyện Thanh Oai thành lập đoàn kiểm tra làm việc với nhà chùa về vấn đề phụ huynh phản ánh.

"Chúng tôi đang phối hợp với lực lượng Công an xã và các ban, ngành làm việc với đại diện nhà chùa để xác minh, làm rõ thông tin do chị G.N.N. đăng tải. Bên cạnh đó, cơ quan công an cũng đang trích xuất camera để làm rõ việc tay cháu bé bị đau là do bị các bạn xô đẩy hay dùng ghế vụt", vị lãnh đạo cho hay.

Theo vị lãnh đạo xã Cự Khê, thời điểm 10h30 ngày 15/6, một cháu bé đến phòng y tế của nhà chùa kêu bị đau tay và nói bị bạn xô đẩy ngã. Thấy vậy, nhà chùa đã đưa đi khám tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông. Qua kết luận của bác sĩ, cháu bé không bị gãy xương, chỉ bị sưng đau phần mềm.

Di tích lịch sử Quốc gia Chùa Cự Đà (huyện Thanh Oai, Hà Nội)

"Hằng năm, phía nhà chùa đều có khóa tu cho các cháu và đã có tờ trình gửi UBND xã, trong đó nêu rõ kế hoạch tổ chức khóa tu và cam kết nhiều nội dung".

"Năm nay nhà chùa có 2 khoá tu, khoá thứ nhất khoảng hơn 300 cháu, khoá thứ 2 có 400 cháu. Đối với thông tin được chị G.N.N đăng tải, chính quyền sở tại đang phối hợp với các bên xác minh và sẽ có báo cáo gửi UBND huyện", bà Duyên thông tin.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện bài đăng của chị N.N.G. (Hà Nội) phản ánh về trường hợp con mình bị bạn đánh tới mức phải tới bệnh viện kiểm tra sau khóa tu mùa hè tại chùa Cự Đà.

Bài viết của chị N. kể lại việc con mình bị đánh sau khi tham gia khóa tu ở chùa Cự Đà.

Sau khi bài viết của chị G.N.N đăng tải đã lập tức gây xôn xao cộng đồng mạng xã hội cùng nhiều ý kiến trái chiều.

Theo nội dung bài viết, để cho con có được trải nghiệm cùng các tu sinh khác, gia đình chị G. đăng ký khóa tu mùa hè 5 ngày cho con tại chùa Cự Đà. Khóa tu này có gần 600 tu sinh, gồm cả nam và nữ ở độ tuổi từ 9 - 16.

"Những ngày con vào chùa, Ban tổ chức có dặn mang theo 6-8 bộ quần áo để thay rồi mang về giặt. Đồng thời, phía ban tổ chức có quy định gia đình không được liên lạc hay gọi điện thoại để các con tránh nhớ nhà.

Ngày 1, ngày 2 khi em vào hóng tại nhóm zalo để xem hình ảnh của con xem con ăn ở sinh hoạt thế nào? Tuy nhiên, ban tổ chức nói là rất bận không có thời gian chụp ảnh cập nhật", nội dung trong bài viết chị G kể lại.

Tuy nhiên, đến ngày thứ 5, khi tới đón con, chị N. bị sốc bởi nhìn con mình người ngợm bẩn thỉu, hôi hám, chân tay muỗi đốt chi chít. Gặng hỏi con thì được biết do ở chùa đông người, tắm sau là hết nước nên con chị không tắm được. Lúc ngủ thì ngủ dưới nền đất trải chiếu, mấy hôm mưa gió ẩm thấp nhiều muỗi không ngủ được.

Đến chiều cùng ngày, chị N. phát hiện tay trái của con sưng to chỗ khuỷu tay và tay còng còng. Con chị cho biết ở chùa đã xảy ra xô xát và bị bạn dùng ghế gỗ ngồi đập mạnh vào đầu và tay, nhưng các anh chị phụ trách bảo con không được nói bị đánh mà là bị ngã, nếu không nghe lời thì bị phạt quỳ 2 tiếng.

Khi xảy ra sự việc, ban tổ chức đưa con chị N. đi Bệnh viện Đa khoa Hà Đông chụp phim.

"Dù con bị như vậy nhưng ban tổ chức không hề gọi điện thoại báo gia đình tiếng nào, kể cả khi ký nhận đón con thì lại tháo lẹo tay con ra coi như không có chuyện gì", chị G. viết.

Chiều cùng ngày, PV VTC News cũng đã liên hệ với UBND huyện Thanh Oai nhưng chưa được phản hồi.

