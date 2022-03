Trẻ dưới 12 tuổi từng mắc COVID-19 có cần tiêm vaccine?

(VTC News) -

Theo PGS.TS Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, trẻ mắc COVID-19 khỏi bệnh từ 3 tháng trở lên, phụ huynh có thể đưa con tiêm vaccine COVID-19 để bổ sung nồng độ kháng thể. Trong giai đoạn hiện tại, hiệu quả của vaccine COVID-19 được đánh giá là rất tốt trong việc giảm ca nặng và tử vong.

"Thậm chí, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đang mong chúng ta phủ rộng vaccine phòng COVID-19 ở nhóm tuổi thấp hơn nữa nếu có nghiên cứu của nhà sản xuất đưa ra cho vaccine ở nhóm trẻ dưới 5 tuổi", BS Điển nói.

TS Đặng Thanh Huyền, Phó trưởng Văn phòng Tiêm chủng mở rộng quốc gia cho biết, hướng dẫn của WHO và Bộ Y tế nêu rõ, các trường hợp từng mắc COVID-19 hoặc nhiễm SARS-CoV-2 không triệu chứng khi hết thời gian cách ly có thể tiêm vaccine COVID-19.

Thực tế, nhiều người mắc bệnh có thể tái nhiễm do miễn dịch giảm hoặc do mắc chủng mới. Trong khi đó, vaccine COVID-19 chú trọng giảm tỷ lệ mắc bệnh nặng và tử vong do bệnh. Vì vậy, việc tiêm vaccine cho những người từng mắc bệnh là cần thiết. Tuy nhiên, với trẻ em, các gia đình nên để trẻ có thời gian hồi phục sức khỏe sau khi mắc COVID-19 để có đáp ứng tốt hơn với vaccine.

Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em ở Củ Chi, TP.HCM. (Ảnh: Báo Tin tức)

Theo dõi trẻ sau tiêm chủng

Chuyên gia khuyến cáo, trước khi tiêm vaccine COVID-19, cha mẹ hãy trao đổi với con trước về việc này và cho trẻ ăn uống đầy đủ trước khi tiêm, thực hiện quy định 5K tại điểm tiêm...

Sau khi tiêm chủng, cần cho trẻ ở lại điểm tiêm chủng ít nhất 30 phút để theo dõi, phát hiện và xử trí kịp thời các phản ứng nghiêm trọng nếu có... Đồng thời các gia đình cần theo dõi liên tục sức khỏe của trẻ trong vòng 28 ngày sau tiêm, đặc biệt 48 giờ đầu.

Ngoài ra, cha mẹ cần chú ý:

- Luôn có người hỗ trợ bên cạnh trẻ 24/24 giờ, ít nhất là trong 3 ngày đầu sau tiêm chủng vaccine phòng COVID-19.

- Không nên cho trẻ uống các chất kích thích ít nhất là trong 3 ngày đầu sau tiêm chủng.

- Bảo đảm dinh dưỡng đầy đủ cho trẻ.

- Nếu thấy trẻ bị sưng, đỏ, đau, nổi cục nhỏ tại vị trí tiêm phụ huynh cần tiếp tục theo dõi, nếu sưng to nhanh thì đi khám ngay, không bôi, chườm, đắp bất cứ thứ gì vào chỗ sưng đau.

- Thường xuyên đo thân nhiệt, nếu trẻ sốt dưới 38,5 độ C thì cởi bớt, nới lỏng quần áo, chườm/lau bằng khăn ấm tại trán, hố nách, bẹn, uống đủ nước, không để nhiễm lạnh, đo lại nhiệt độ sau 30 phút.

Trong trường hợp trẻ sốt từ 38,5 độ C trở lên, cha mẹ có thể sử dụng thuốc hạ sốt theo chỉ dẫn của nhân viên y tế. Nếu không cắt được sốt hoặc sốt lại trong vòng 2 tiếng cần thông báo ngay cho nhân viên y tế và đến cơ sở y tế gần nhất