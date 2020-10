Trao giải cuộc thi sáng tác đề tài 'Vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống'

Sau 4 năm được Bộ Công an phối hợp với Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức lễ phát động, cuộc thi sáng tác tiểu thuyết, truyện và ký về đề tài "Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống" lần thứ 4 đã khép lại thành công tốt đẹp.

Cuộc thi nhằm động viên, khuyến khích, tạo điều kiện để các nhà văn và các cây bút trong cả nước thâm nhập thực tiễn công tác, chiến đấu của lực lượng Công an nhân dân (CAND) nhằm sáng tạo những tác phẩm văn học phản ánh chân thực, sinh động hình tượng người chiến sĩ Công an; những nhiệm vụ thầm lặng, chiến công xuất sắc của lực lượng CAND Việt Nam và toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Các tác phẩm tham gia cuộc thi đã tập trung phản ánh yêu cầu của công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế hiện nay. Trên cơ sở đó, các tác giả xây dựng nên những tác phẩm văn học có giá trị, góp phần thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền chính trị sâu rộng về cuộc sống, chiến đấu và những gian khổ, hy sinh của người chiến sĩ Công an; đồng thời trong những năm qua, các tác phẩm văn học về đề tài này đã thu hút được sự chú ý, yêu thích của đông đảo bạn đọc.

Lần thứ tư tổ chức cuộc thi, Bộ công an và Hội Nhà văn Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà văn sáng tác để các cây bút thâm nhập thực tế và thể hiện tác phẩm của mình một cách tốt nhất. Có thể nói, cuộc thi sáng tác tiểu thuyết, truyện và ký về đề tài "Vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống" đã trở thành một địa chỉ nâng đỡ sức sáng tạo không ngừng của những cây bút trong và ngoài lực lượng CAND.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành và nhà thơ Hữu Thỉnh trao giải cho các tác giả đoạt giải A. (Ảnh: CAND)

Sau 3 năm phát động, ban tổ chức đã nhận được hơn 120 bản thảo tham dự và hưởng ứng cuộc thi. Sau vòng sơ loại đã có 88 tác phẩm được chuyển tới Ban sơ khảo, bao gồm 78 tiểu thuyết, 10 truyện ký và ký.

Nhìn chung, chủ yếu các tác giả tập trung sáng tác theo thể loại tiểu thuyết. Điều này chứng tỏ thể loại tiểu thuyết (đặc biệt là tiểu thuyết ngắn, với dung lượng trên dưới 200 trang) đang chiếm sự quan tâm rất cao của các cây bút hiện tại.

Tuy nhiên, cần khẳng định việc viết tiểu thuyết về đề tài "Vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống" không hề dễ. Bởi tuy địa bàn, phạm vi phản ánh của đề tài rất rộng, không chỉ về hình tượng người chiến sĩ Công an, mà còn là những vấn đề đời thường, liên quan tình hình an ninh trật tự và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhưng phản ánh được, phản ánh đúng và trúng về cuộc sống và công việc của người chiến sĩ Công an là việc không dễ dàng, đòi hỏi quá trình thực tế tìm tòi, nghiên cứu chuyên sâu của người viết.

Sau vòng Sơ khảo, có 39 tác phẩm đã được lựa chọn vào Chung khảo để đánh giá, xét giải thưởng. Hội đồng chung khảo đã tiếp tục chọn lọc rất công tâm, khách quan những tác phẩm chất lượng và căn cứ phù hợp theo các hạng mục để trao thưởng.

Kết quả cuộc thi được trao như sau: Về tiểu thuyết có 2 giải A, 3 giải B, 4 giải C, 7 giải khuyến khích; Về ký và truyện ký: 1 giải A, 2 giải B, 1 giải C, 1 khuyến khích. Trong đó 2 giải A ở thể loại Tiểu thuyết được trao cho tác phẩm “Phận liễu” của nhà văn Chu Thanh Hương và “Rễ người” của nhà văn Đoàn Hữu Nam. Ở thể loại ký giải A được trao cho tác phẩm “Đối mặt với sói” của tác giả Phan Thế Cải.

Như vậy, cuộc thi sáng tác văn học "Vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống" lần thứ 4 đã kết thúc thành công tốt đẹp. Những trang sách do cuộc thi đem lại đã mang nội dung tư tưởng và nghệ thuật góp phần tích cực vào công cuộc bảo vệ an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống nhân dân. Qua đó, đồng thời khẳng định và tuyên dương những nỗ lực và đóng góp lao động sáng tạo của các nhà văn, các cây bút trong suốt thời gian qua.

Cuộc thi kết thúc thành công đúng dịp kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2020); 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (2005-2020) sẽ là nguồn cảm hứng để các tác giả không ngừng say mê, sáng tạo nhiều tác phẩm có giá trị về đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” phục vụ đời sống tinh thần của cán bộ, chiến sĩ Công an. Ngoài ra, điều đó cũng để đông đảo công chúng hiểu biết sâu hơn về hình ảnh người chiến sĩ CAND trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước trong tình hình hiện nay.