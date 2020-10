Học viện An ninh Nhân dân trao thưởng 14 nữ cán bộ xuất sắc

Phát biểu tại chương trình, Thiếu tướng Lê Ngọc An - Phó Giám đốc Học viện An ninh Nhân dân cho hay: "Đồng hành với sự phát triển của Học viện, trong từng thời kì, Công đoàn và Hội Phụ nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao góp phần không nhỏ vào thành tích chung của Học viện An ninh. Hội Phụ nữ, Công đoàn Học viện có kế thừa của các thế hệ Hội, Công đoàn đi trước, những cô, bác, anh chị đồng hành dẫn dắt tổ chức qua nhiều thời kỳ".