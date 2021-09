TP.HCM thống nhất lộ trình 'mở cửa kinh tế' theo 3 giai đoạn

(VTC News) -

Chiều tối 14/9, Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 (mở rộng) đã bế mạc.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cho biết, với những ý kiến đầy trách nhiệm, Ban Chấp hành Đảng bộ TP đã tập trung thảo luận đánh giá tương đối toàn diện công tác phòng chống dịch bệnh của TP.

“Có thể nói đây là kế hoạch rất quan trọng không chỉ đối với TP.HCM mà còn tác động với vùng kinh tế phía Nam trong thời điểm này, là cơ sở mang tính pháp lý để TP chuyển sang giai đoạn bình thường mới, từng bước hoàn thiện các giải pháp và thực hiện “mục tiêu kép” do Chính phủ đề ra”, ông Nên nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy TP.HCM phát biểu tại hội nghị.

Từng bước mở cửa nền kinh tế là yêu cầu cấp thiết.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đề nghị Ban Cán sự đảng UBND TP tiếp thu các ý kiến tại hội nghị để hoàn thiện các chiến lược phục hồi kinh tế sau ngày 15/9.

“Hội nghị đã thống nhất các quan điểm, phương châm, chỉ đạo trên tinh thần, trong quá trình phòng chống dịch, mục tiêu tối thượng của TP là bảo vệ sức khỏe và tính mạng của người dân. Vì thế, khi tình thế buộc phải áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt, thì luôn luôn phải tính đến các yếu tố hạn chế mức thấp nhất làm ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng và sức khỏe của nền kinh tế”, ông Nên đề nghị.

Khi tình hình đã cơ bản kiểm soát được, nguy cơ đã giảm dần thì TP thực hiện các chiến lược, kế hoạch để phục hồi kinh tế. Từng bước mở cửa nền kinh tế là yêu cầu cấp thiết. Phương châm của TP là không quá chậm so với yêu cầu của thực tiễn đặt ra, nhưng cũng không chủ quan nôn nóng, mà phải thực hiện từng bước thận trọng, chắc chắn, không mở cửa nếu không tuyệt đối an toàn. An toàn mới sản xuất, sản xuất thì phải an toàn.

Bí thư Thành ủy TP.HCM cho biết, Hội nghị đã thống nhất chọn huyện Cần Giờ, Củ Chi và quận 7, trong đó có một số Khu công nghiệp, Khu chế xuất, doanh nghiệp FDI đủ điều kiện thì tiến hành cho hoạt động có kiểm soát.

“Tình hình dịch bệnh diễn biến như hiện nay, chủng Delta diễn biến như hiện nay, thì khó có điều gì có thể chắc chắn việc gì ở phía trước, nhưng không vì thế mà chùn bước, không quyết tâm, quyết liệt để thực hiện các giải pháp cần thiết trên địa bàn”, ông Nên nhấn mạnh.

Hội nghị cũng thống nhất lộ trình mở cửa kinh tế TP theo 3 giai đoạn mà Ban Cán sự Đảng UBND TP.HCM trình. Giai đoạn đầu từ 1/10 đến 31/10, giai đoạn 2 từ 1/11 đến 15/1/2022 và giai đoạn sau đó. Ông cũng lưu ý, tất cả các diễn biến đều tùy thuộc tình hình dịch bệnh thực tế, đồng thời đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND TP sớm ban hành các chính sách đối với doanh nghiệp để phục hồi kinh tế, các chính sách về thu hút nguồn lực vào kinh tế, xã hội, nhất là hệ thống y tế…

Bí thư Thành ủy TP.HCM đề nghị từng bước phục hồi nền kinh tế của TP. (Ảnh: Minh họa)

Tại hội nghị, ông Nên chia sẻ, Ban Chấp hành Đảng bộ TP đã nhận thức đúng đắn và sâu sắc tình hình TP đang ở trong giai đoạn rất quan trọng. Khi diễn biến tình hình dịch ở thế giới và trong nước, nhất là ở các tỉnh, thành trong khu vực Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam còn phức tạp, thì mọi quyết định cho hướng đi, phương pháp đi của TP.HCM đều khó khăn. Vì thế, trong từng quyết định đều phải lưu ý và hạn chế thấp nhất rủi ro có thể xảy ra, nếu có rủi ro thì khắc phục, không để hậu quả lớn.

Người đứng đầu Thành ủy TP.HCM yêu cầu, các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP và Ban Chấp hành Đảng bộ quận, huyện và Ban Chấp hành Đảng bộ xã, thị trấn phân công các thành viên cấp ủy, người đứng đầu tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, gắn trách nhiệm với từng địa phương, đơn vị.

“Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP lần thứ 8 đã quyết định một số vấn đề có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với TP.HCM. Chúng ta có sớm đạt được tiêu chí kiểm soát dịch bệnh hay không, có triển khai kế hoạch phòng chống dịch và phục hồi kinh tế sau ngày 15/9 hay không, phụ thuộc rất lớn vào ý chí, tư tưởng, quan điểm, quyết tâm và nỗ lực của hệ thống chính trị, trực tiếp là các đồng chí Thành ủy viên, các Bí thư cấp ủy, ủy viên các cấp, lãnh đạo các sở, ngành, quận huyện và xã phường thị trấn. Toàn hệ thống chính trị phải gương mẫu, vận động toàn dân tham gia phòng chống dịch, bởi nhân dân là chủ thể, quyết định thắng lợi trong phòng chống dịch. Trong đó, có cấp ủy Đảng các cấp là nòng cốt, gương mẫu”, ông Nên nhấn mạnh.

Trên 60% số địa bàn dân cư, tổ dân phố trở thành vùng an toàn

Về những kết quả phòng chống dịch thời gian qua, ông Nên cho biết, hơn 1 tháng qua, đặc biệt là thời điểm 3 tuần tăng cường thực hiện biện pháp giãn cách triệt để, toàn hệ thống chính trị và nhân dân TP đã chấp hành tuyệt đối và thực hiện nghiêm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt, Thủ tướng Chính phủ, của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 và hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương.

TP đã huy động lực lượng triển khai xét nghiệm thần tốc trên diện rộng theo kế hoạch được Bộ Y tế hướng dẫn bằng nhiều giải pháp linh hoạt, sáng tạo. Việc tổ chức thu dung, phân loại bệnh nhân COVID-19, phát thuốc, điều trị ngày càng kịp thời tại cộng đồng; tập trung chuyển trọng tâm điều trị xuống cơ sở. Hỗ trợ nhu cầu y tế người dân ngày càng tốt hơn.

Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM biểu quyết thông qua nội dung hội nghị.

Đối với việc tiêm vaccine, TP đã lập nhiều đội tiêm lưu động, đến nay đã tiêm 6,5 triệu mũi 1 (đạt tỷ lệ hớn 90%), trên 1,4 triệu mũi 2 (đạt tỷ lệ 20%).

Ông Nên cho biết, Thành ủy đánh giá cao sự nỗ lực của hệ thống, đặc biệt sự ủng hộ của người dân trong công tác bảo vệ, mở rộng vùng xanh, kiểm soát và thu hẹp vùng đỏ. Đến nay, đã đạt kết quả rất quan trọng. Đã có 3 quận, huyện là quận 7, Củ Chi, Cần Giờ cơ bản đạt được tiêu chí kiểm soát dịch bệnh. Nhiều quận, huyện đang tiến tới ngưỡng kiểm soát dịch bệnh. Trên 60% số địa bàn dân cư, tổ dân phố trở thành vùng an toàn, “vùng xanh”, “cận xanh”.

“Những ngày qua, Đảng bộ, Chính quyền, nhân dân cùng “chung sức đồng lòng”, “thắt lưng buộc bụng”, từng bước kiên cường vượt qua. Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM trân trọng và mãi mãi biết ơn đồng bào, đồng chí, từng tổ chức, cá nhân đã vượt qua các thử thách khó khăn, chấp nhận hy sinh gian khó, hy sinh lợi ích cá nhân để chia sẻ, đùm bọc cộng đồng bằng nghĩa cử thầm lặng cao cả. Ban Chấp hành cũng mãi tri ân các chiến sĩ áo trắng, lực lượng tuyến đầu đã ngày đêm chiến đấu, giành giật từng mạng sống cho người dân”, ông Nên nhấn mạnh.