TP.HCM: Thêm Cần Giờ kiểm soát được ca mắc COVID-19 trong cộng đồng

Ngày 6/9, Đoàn kiểm tra thẩm định công tác kiểm soát dịch bệnh TP.HCM đã có buổi làm việc tại huyện Cần Giờ để kiểm tra, đánh giá Tiêu chí kiểm soát dịch COVID -19 theo Quyết định số 3979/QĐ-BYT ngày 18/8/2021.

Báo cáo với Đoàn kiểm tra, lãnh đạo huyện Cần Giờ cho biết số ca mắc COVID-19 tại cộng đồng theo tuần đã giảm liên tục so với 2 tuần liền kề. Trong đó, tuần có ca mắc cao nhất là 85 ca tầm soát tại cộng đồng; tuần từ 30/8 đến 4/9 đã giảm 52 ca so với tuần cao nhất (tỷ lệ 61,2%), đạt tiêu chí giảm ít nhất 50% so với tuần cao nhất trong đợt dịch.

Theo lãnh đạo huyện Cần Giờ, nhờ thực hiện nghiêm chủ trương giãn cách xã hội với tinh thần “ai ở đâu ở yên chỗ đó” và tuyên truyền phổ biến người dân thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế, nên địa phương đã kiểm soát được các ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Hiện tại, huyện Cần Giờ đã cơ bản kiểm soát các ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Tổ nhân dân “vùng đỏ” chỉ còn 12 tổ/489 tổ, tỷ lệ 2,4%; số người tiêm vaccine đạt tỷ lệ cao (mũi 1 đạt 97,8%, mũi 2 đạt 27,7% số người có mặt tại địa phương)...

Kết luận tại buổi kiểm tra, ông Lâm Hùng Tấn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM cho biết, huyện Cần Giờ đã kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19, số ca mắc mới tại cộng đồng theo tuần có xu hướng giảm liên tục so với 2 tuần liền kề trước đó và giảm 50% so với tuần cao nhất trong đợt dịch theo Quyết định số 3979/QĐ-BYT ngày 18/8/2021 của Bộ Y tế.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM đề nghị huyện Cần Giờ tiếp tục tổ chức xét nghiệm tầm soát lần 3 để làm sạch, chuyển các khu vực từ vùng vàng, vùng cam sang vùng xanh; tiếp tục tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 (mũi 2) cho người từ 18 tuổi trở lên và tiêm mũi 1 (nếu có) cho người đủ điều kiện chưa tham gia tiêm vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn huyện.