Bí thư Hà Nội: Phân vùng để kiểm soát dịch là rất cần thiết

(VTC News) -

Sáng 4/9, ông Đinh Tiến Dũng, Bí thư Thành ủy Hà Nội trực tiếp thị sát, kiểm tra việc chuẩn bị tổ chức thiết lập 3 vùng phòng, chống COVID-19. Ông yêu cầu các cấp, các ngành phải tăng cường tuyên truyền, tạo đồng thuận trong nhân dân để tổ chức phân vùng phòng, chống dịch thật hiệu quả; tạo điều kiện đẩy mạnh xét nghiệm để sớm đưa "vùng đỏ", "vùng cam" trở thành "vùng xanh".

Bí thư Hà Nội khẳng định, việc tổ chức phân vùng để kiểm soát dịch phù hợp với mức độ nguy cơ là rất cần thiết sau 3 đợt giãn cách toàn thành phố. Trong đó, việc thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 16, thậm chí ở mức độ cao hơn đối với vùng 1 (vùng đỏ) phải được tổ chức chặt chẽ, thực chất, hiệu quả hơn. Trước hết, cả hệ thống chính trị từ thành phố xuống cơ sở phải vào cuộc, tăng cường tuyên truyền, vận động để người dân hiểu, chia sẻ, ủng hộ và tự giác thực hiện.

Các lực lượng chức năng bố trí trực tại các chốt phải đủ thành phần, số lượng phân công ca, kíp trực bảo đảm sức khỏe, duy trì hoạt động lâu dài, bền bỉ; phối hợp chặt chẽ, đoàn kết, trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tất cả vì sự an toàn của Thủ đô và sức khỏe nhân dân.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng kiểm tra việc chuẩn bị tổ chức thiết lập 3 vùng phòng, chống COVID-19.

Ban Cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo Công an thành phố chủ trì phối hợp tổ chức phân luồng, phân làn từ xa, tuyên truyền, nhắc nhở người dân chủ động chuyển hướng không đi vào “chốt cứng”, chuẩn bị đầy đủ giấy tờ hoặc chủ động quay đầu, tránh gây ùn ứ giao thông. Công an thành phố cần tổ chức tuần tra kiểm soát cơ động trên mạng lưới giao thông trong các phân vùng, đặc biệt là vùng 1 bảo đảm việc thực hiện giãn cách thực chất.

Ông Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, việc tổ chức phân vùng, đặc biệt là kiểm soát chặt chẽ các khu vực có nguy cơ cao nhằm mục tiêu cao nhất là ngăn chặn nguy cơ bùng phát, lây lan mạnh trong cộng đồng, vừa giúp bóc tách triệt để các ca F0 ra khỏi cộng đồng. Do đó, ngành Y tế và các địa phương cần đẩy nhanh xét nghiệm sàng lọc, tận dụng tối đa thời gian giãn cách xã hội tại vùng 1 đến ngày 21/9 để kiểm soát dịch.

Theo Công an thành phố và Sở Xây dựng, ngay trong sáng 4/9, việc thiết lập kiểm soát đường vào qua các con sông theo phân vùng phải được hoàn thành. Dự kiến có 30-35 lối đi qua các con sông vào vùng 1 sẽ được “đóng cứng” không cho người và phương tiện đi qua. Công an thành phố cũng phối hợp triển khai 21 chốt kiểm soát dịch COVID-19 đặt tại vị trí có mật độ giao thông cao tại vùng 1.

Giám đốc Công an TP Hà Nội Nguyễn Hải Trung cho biết, việc cấp giấy đi đường cho 6 nhóm đối tượng đã được công an thành phố triển khai thực hiện từ sáng nay. Các cơ quan, đơn vị có đề nghị bảo đảm đủ điều kiện, đúng quy định thì sẽ được cấp luôn trong ngày. Ngày mai (5/9), dự kiến lượng người đến các điểm cấp giấy đi đường sẽ đông. Công an thành phố đã có sự chuẩn bị để chủ động thực hiện, bảo đảm việc cấp giấy nhanh chóng, đúng đối tượng.