TP.HCM mới giải ngân được 30% tổng vốn đầu tư công được giao

(VTC News) -

Sáng 28/9, TP.HCM tổ chức hội nghị tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý 4/2023.

Sau 9 tháng đầu năm 2023, vấn đề giải ngân đầu tư công của TP.HCM vẫn là một trong những hạn chế của địa phương này. Mặc dù tình hình giải ngân vốn đầu tư công cao hơn cùng kỳ về giá trị tuyệt đối, nhưng tốc độ giải ngân còn thấp, chưa đạt như kỳ vọng.

Trong năm 2023, TP.HCM được giao và phân bổ hơn 68.000 tỷ đồng vốn đầu tư công. Tính đến hết ngày 22/9, địa phương mới giải ngân hơn 20.500 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 30% tổng vốn được giao.

UBND TP.HCM nhìn nhận, trong lĩnh vực đầu tư công, hệ thống chính trị có thời điểm chưa phát huy tổng thể sức mạnh. Tiến độ giải ngân chậm do khâu bồi thường, giải phóng mặt bằng, giải quyết các thủ tục đầu tư, xây dựng, giải quyết các vướng mắc phát sinh.

Bên cạnh đó, năng lực một số chủ đầu tư, đơn vị thi công còn hạn chế. Một số cơ quan chủ quản thiếu quan tâm công tác đầu tư công tại địa phương.

Phó Giám đốc Sở KH-ĐT TP.HCM Phạm Trung Kiên báo cáo tại hội nghị. (Ảnh: TTBC)

Về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM 9 tháng đầu năm, ông Phạm Trung Kiên, Phó Giám đốc Sở KHĐT TP.HCM cho hay, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, thành phố làm tốt mục tiêu ngăn chặn đà suy giảm, các lĩnh vực kinh tế có mức tăng trưởng khá, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý 3/2023 ước tăng khoảng 5,8% - 6,2% (quý 2/2023 tăng 5,8%); trong 9 tháng ước tăng khoảng 4% - 4,5% so với cùng kỳ.

Cụ thể, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) trên địa bàn thành phố tăng 3,2% so với cùng kỳ; 4 ngành công nghiệp trọng điểm tăng 5,8% so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tăng 8,6% so với cùng kỳ.

Tổng doanh thu du lịch ước đạt 125.463 tỷ đồng, tăng 35,8% so với cùng kỳ năm 2022. Khách du lịch nội địa ước đạt 26.994.560 lượt, tăng 24,9%; khách quốc tế ước đạt 3.566.557 lượt, tăng 69%. Khối lượng vận tải hành khách công cộng ước đạt 300 triệu lượt hành khách tăng 22,8% so với cùng kỳ 2022. Số lượng hành khách đi và đến thành phố bằng đường sắt ước tăng 53%; đi và đến tại sân bay Tân Sơn Nhất tăng 37%.

Số doanh nghiệp thành lập mới tăng 13,1% (37.224 doanh nghiệp). Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 326.193 tỷ đồng, đạt 69,45% dự toán năm và bằng 93,65% so cùng kỳ.

Ngoài ra, trong 21 chỉ tiêu thành phần (của 17 nhóm chỉ tiêu) kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2023, dự kiến có 19/21 chỉ tiêu đạt và phấn đấu đạt kế hoạch.

Các chỉ tiêu không đạt là tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa trên địa bàn (GRDP) và tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân.

Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: TTBC)

Trong những tháng cuối năm, TP.HCM tập trung xây dựng, hoàn thiện, tham mưu các đề án về chính sách xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chính quyền thành phố; thực hiện Nghị quyết 98 và các văn bản chỉ đạo có liên quan.

Khẩn trương rà soát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ đã được phân công thực hiện trên các lĩnh vực; hoàn thành cơ bản việc triển khai các nội dung của nghị quyết trong năm 2023.