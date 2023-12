TP.HCM I vô địch lượt đi giải bóng đá nữ VĐQG 2023

(VTC News) -

Ở vòng đấu cuối cùng của lượt đi, TP.HCM I chạm trán Sơn La. Được đánh giá cao hơn đối thủ, TP.HCM I sớm đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng mở tỉ số. Trong khi đó, Sơn La cho thấy quyết tâm cao. Họ lùi sâu đội hình phòng ngự và kiên nhẫn đeo bám đối thủ dù thua thiệt về trình độ.

Trong hiệp 1, TP.HCM I có một vài cơ hội nguy hiểm nhưng không thể tận dụng. Trước hàng thủ dày đặc và chơi gần khung thành của Sơn La, nhà đương kim vô địch của giải gặp không ít khó khăn.

Thủ thành Minh Ánh chơi nổi bật bên phiá Sơn La với nhiều pha cứu thua ấn tượng. 45 phút đầu tiên trôi qua mà không có bàn thắng nào được ghi.

TP.HCM I (đỏ) vô địch lượt đi.

Bước sang hiệp 2, khi thể lực có phần giảm sút, Sơn La dần bộc lộ sai sót. Phút 52, Thanh Tâm bị phạm lỗi trong vòng cấm và quả phạt đền dành cho TP.HCM I. Trần Thị Thuỳ Trang dễ dàng ghi bàn thắng mở tỉ số trận đấu từ chấm đá phạt 11 mét cho TP.HCM I.

9 phút sau, vẫn là Thuỳ Trang dứt điểm từ ngoài vòng cấm nhân đôi cách biệt cho đội bóng thành phố mang tên Bác. Tiền vệ kì cựu này hoàn tất cú hat-trick bằng cú sút rất kĩ thuật từ khoảng cách 23 mét ở phút 76.

Trong những phút cuối cùng, Cù Thị Huỳnh Như và Kim Yến ghi thêm 2 bàn nữa, giúp TP.HCM I ấn định chiến thắng 5-0 trước Sơn La. Cô trò HLV Kim Chi vô địch lượt đi giải nữ VĐQG – cúp Thái Sơn Bắc 2023.

Ở trận còn lại trong loạt trận sớm, Than KSVN chơi lấn lướt TP.HCM II ngay từ những phút đầu tiên. Phút 37, Thuỳ Linh đá phản lưới nhà trong nỗ lực ngăn cản Trúc Hương và bàn thắng mở tỉ số đến với Than KSVN.

Trước đó, Thuý Hằng không may mắn khi cô bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn nguy hiểm. Đến phút bù giờ đầu tiên, Hà Thị Nhài nâng tỉ số lên 2-0 cho Than KSVN. Trong hiệp 2, Than KSVN tấn công liên tục nhưng không ghi thêm được bàn thắng nào. Thầy trò HLV Đoàn Minh Hải giành chiến thắng với tỉ số 2-0, xếp thứ Nhì trên bảng xếp hạng sau khi lượt đi kết thúc.

Trận đấu mang tính chất quyết định đến vị trí thứ 3 sau giai đoạn lượt đi là cuộc đọ sức giữa Hà Nội I và Phong Phú Hà Nam. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Hà Nội I đẩy cao đội hình và gây ra sức ép lớn lên phần sân của Phong Phú Hà Nam. Phút 25, Vạn sự bị Hồng Yên phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm đá phạt 11 mét, Hải Yến dứt điểm chính xác mở tỉ số trận đấu cho Hà Nội I.

Phong Phú Hà Nam (đỏ) thua Hà Nội I.

Phút 34, từ pha đá phạt góc của Hoàng Thị Loan, Phạm Hải Yến bật cao đánh đầu nhân đôi cách biệt cho đội bóng Thủ đô. Hiệp 1 kết thúc với lợi thế lớn về mặt tỉ số dành cho thầy trò HLV Đặng Quốc Tuấn.

Bước sang hiệp 2, HLV Nguyễn Khánh Thu yêu cầu học trò dâng cao nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Nhưng khi hàng công chưa kịp phát huy hiệu quả thì hàng thủ của Phong Phú Hà Nam tiếp tục mắc sai lầm.

Phút 61, Vạn Sự cướp bóng trong chân đối thủ và Hải Yến không bỏ lỡ cơ hội hoàn tất cú hat-trick, nâng tỉ số lên 3-0. Đây cũng là tỉ số cuối cùng của trận đấu. Chiến thắng này giúp Hà Nội I có được vị trí thứ 3 sau giai đoạn lượt đi.

Ở trận đấu cuối cùng của vòng 7, Thái Nguyên T&T không gặp nhiều khó khăn trước Hà Nội II. Các học trò của HLV Đoàn Việt Triều trình diễn lối chơi tấn công đẹp mắt. Đội bóng xứ chè đánh bại đối thủ với tỉ số 4-0.

Kết quả vòng 7

TP.HCM I 5-0 Sơn La

Than KSVN 2-0 TP.HCM II

Phong Phú Hà Nm 0-3 Hà Nội I

Hà Nội II 0-4 Thái Nguyên T&T