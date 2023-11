Giải nữ VĐQG 2023: Phong Phú Hà Nam thắng nghẹt thở Thái Nguyên

(VTC News) -

Trận đấu đáng chú ý nhất tại vòng 2 giải nữ VĐQG là cuộc đọ sức giữa Phong Phú Hà Nam và Thái Nguyên T&T. HLV Nguyễn Khánh Thu đưa vào sân những cầu thủ tốt nhất của mình như Tuyết Dung, Trần Thị Duyên, Thuỳ Linh, Thanh Hiếu hay Lưu Hoàng Vân. Bên kia chiến tuyến, Thái Nguyên T&T rất khao khát có được chiến thắng sau thất bại trong ngày ra quân.

Hiệp 1 trôi qua với tỉ số hoà 0-0. Tuyết Dung và đồng đội đẩy cao tốc độ trận đấu trong hiệp 2. Phút 55, Thuỳ Linh ghi bàn thắng mở tỉ số trận đấu cho Phong Phú Hà Nam bằng cú dứt điểm rất đẹp mắt sát vòng cấm. Trước đó, Tuyết Dung có đường chuyền khiến hậu vệ Thái Nguyên T&T phá bóng không tốt.

Phong Phú Hà Nam (đỏ) giành 3 điểm.

Kịch tính của trận đấu đến ở quãng thời gian bù giờ. Thái Nguyên T&T được hưởng quả phạt đền khi cầu thủ Phong Phú Hà Nam để bóng chạm tay trong vòng cấm. Hoài Lương sút phạt đền không thành công nhưng thủ thành Thuỳ Trang đã bước lên khỏi vạch khung thành trước khi cầu thủ của Thái Nguyên T&T dứt điểm.

Nhưng trong lần thực hiện lại quả phạt đền, Hoài Lương vẫn bị Thuỳ Trang cản phá và Phong Phú Hà Nam giành chiến thắng với tỉ số 1-0. Đội bóng này có được ngôi đầu bảng sau lượt trận 2 của giải.

Trên sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, Hà Nội I được kì vọng sẽ giành chiến thắng trước Hà Nội II. Tuy nhiên, Hà Nội II với thành phần gồm nhiều cầu thủ trẻ có hiệp đấu đầu tiên đáng khen ngợi. Họ phòng ngự chặt chẽ và khiến các cầu thủ đàn chị như Thanh Nhã, Bùi Thị Trang gặp nhiều khó khăn.

Hiệp 1 kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. Bước sang hiệp 2, HLV Đặng Quốc Tuấn bắt đầu đưa những cầu thủ trụ cột như Hải Yến, Thanh Huyền nhằm giải quyết trận đấu. Phút 62, Hải Yến đánh đầu hiểm hóc mở tỉ số trận đấu sau đường chuyền của Nguyễn Thị Hằng. Chỉ mất thêm 15 phút, tiền đạo sinh năm 1994 hoàn tất cú hat-trick. Phút bù giờ cuối cùng, Hồ Thị Quỳnh ấn định chiến thắng 4-0 cho Hà Nội I.

Sơn La (áo đỏ) thua Than KSVN.

Trận đấu cuối cùng của loạt trận 14h30 là màn đối đầu giữa TP.HCM I và TP.HCM II. Không bất ngờ khi cô trò HLV Đoàn Thị Kim Chi chiếm lĩnh hoàn toàn thế trận trên sân. Phút 19, Thanh Tâm có bàn thắng mở tỉ số trận đấu cho TP.HCM I. Trong hiệp 2, đội. bóng này có thêm 4 bàn thắng nữa để giành chiến thắng đậm 5-0 trước đối thủ của mình.

Trong trận đấu muộn tại vòng 2, Than Khoáng Sản Việt Nam (Than KSVN) gặp rất nhiều khó khăn trước dàn cầu thủ trẻ Sơn La. Đội bóng vùng mỏ chơi chủ động và dồn ép đối thủ nhưng lại hiếm khi tạo ra được cơ hội nguy hiểm. Hiệp 1 trôi qua mà không có bàn thắng nào được ghi.

Bước sang hiệp 2, thế trận không có nhiều thay đổi. Than KSVN vẫn tạo ra sức ép lớn lên phần sân đối phương. Bên kia chiến tuyến, HLV Lường Văn Chuyên liên tục động viên học trò tiếp tục cố gắng phòng ngự. Khi nhiều người đang nghĩ về một kết quả hoà 0-0 thì Than KSVN đã tạo ra khác biệt. Phút 90, Trúc Hương tạt bóng để Thuý Hằng đánh đầu ấn định chiến thắng 1-0 cho Than KSVN.

Kết quả:

Hà Nội II 0-4 Hà Nội I

TP.HCM I 5-0 TP.HCM II

Phong Phú Hà Nam 1-0 Thái Nguyên T&T

Than KSVN 1-0 Sơn La