Giải nữ VĐQG 2023: Thái Nguyên, Phong Phú Hà Nam muốn vào top 3

Mùa giải năm nay, VFF quyết định tăng đáng kể số tiền thưởng cho Giải bóng đá nữ VĐQG – cúp Thái Sơn Bắc 2023. Mức thưởng cho đội xếp thứ Ba được nâng từ 100 triệu đồng thành 200 triệu đồng; đội xếp thứ Nhì được tăng lên mức 300 triệu đồng (mùa 2022 là 200 triệu đồng); đội Vô địch được nhận mức thưởng lên đến 500 triệu đồng. Tổng cộng, mức thưởng cho toàn giải đấu 2023 là 1,13 tỷ đồng.

Đây là động lực lớn để các đội bóng tranh đua mạnh mẽ hơn, hướng đến thành tích cao ở mùa giải năm nay. Với sự đầu tư lớn, có định hướng trong 2 năm qua, Thái Nguyên T&T mạnh dạn đặt mục tiêu giành huy chương cho đội bóng.

Thái Nguyên T&T đặt mục tiêu có huy chương.

HLV trưởng Đoàn Việt Triều nói: “Năm nay, Thái Nguyên T&T không có xáo trộn nào về lực lượng. Đội trưởng Thuý Nga vẫn đóng vai trò đầu tàu của đội bóng cùng Mỹ Anh và một số cầu thủ khác. Về lực lượng cầu thủ trẻ, chúng tôi có Ngọc Minh Chuyên đang tiến bộ rất nhanh. Làm bóng đá luôn cần thử thách và ban huấn luyện cũng như ban lãnh đạo mạnh dạn đặt mục tiêu nằm trong top có huy chương”.

Trong khi đó, CLB Phong Phú Hà Nam đang ở giai đoạn chuyển giao lực lượng. Các tuyển thủ quốc gia như Nguyễn Thị Tuyết Dung, Lại Thị Tuyết, Trần Thị Duyên đóng vai trò dẫn dắt dàn cầu thủ trẻ như Lưu Hoàng Vân, Tạ Thị Thuỷ, Vũ Thị Hoa, Ánh Ngọc, Phương Anh. Dù vậy, cô trò HLV Nguyễn Khánh Thu cũng đặt mục tiêu có được huy chương đồng ở mùa giải năm nay.

Hà Nội I và Than Khoáng Sản Việt Nam (Than KSVN) là 2 đội bóng có lực lượng bước vào độ chín. Với đội bóng Thủ đô, họ đón chào HLV Đặng Quốc Tuấn với vai trò thuyền trưởng ở mùa giải 2023. Đồng thời, Hà Nội I cũng nói lời chia tay với trung vệ kì cựu Thuý An và hậu vệ cánh Nguyễn Thảo Anh.

Hà Nội I tiếp tục hướng đến ngôi vô địch với dàn tuyển thủ quốc gia như Nguyễn Thị Thanh Nhã, Phạm Hải Yến, Trần Thị Hải Linh, Ngân Thị Vạn Sự, Kiều Oanh. Ngoài ra, các cầu thủ giàu kinh nghiệm như Biện Thị Hằng, Bùi Thị Trang sẽ đóng vai trò quan trọng trong hành trình đén với vinh quang của đội bóng này.

Than KSVN của HLV Đoàn Minh Hải vẫn giữ được bộ khung như Thuý Hằng, Khổng Thị Hằng, Dương Thị Vân, Thu Thương, Diễm My hay Nguyễn Thị Vạn, Trúc Hương, Thu Xuân. Đây là lúc đại diện vùng mỏ có thể nghĩ về cuộc lật đổ bởi họ vừa có kinh nghiệm của các ngôi sao và có khát vọng, sức trẻ của nhiều tài năng tuổi đôi mươi.

TP.HCM I quyết tâm bảo vệ chức vô địch.

Với vị thế của nhà đương kim vô địch, TP.Hồ Chí Minh I tiếp tục đặt mục tiêu bảo vệ thành công chiếc cúp danh giá của mình. Nhưng đây không phải mục tiêu đơn giản với cô trò HLV Đoàn Thị Kim Chi.

TP.Hồ Chí Minh I đã chia tay Huỳnh Như và vai trò chủ công được giao cho Nguyễn Thị Tuyết Ngân. Một số cầu thủ trẻ cũng được đôn lên đội 1 như K’Thủa, Ngọc Duyên, Kim Phụng hay Ngọc Châm.

Nhưng có lẽ HLV Kim Chi vẫn phải kì vọng vào dàn trụ cột như Trần Thị Kim Thanh, Trần Thị Thu, Trần Thị Thuỳ Trang, Nguyễn Thị Bích Thuỳ,… Họ vẫn cho thấy thể lực bền bỉ và đẳng cấp khác biệt ở giải vô địch quốc gia. Hà Nội I sẽ là đối thủ lớn nhất với TP.Hồ Chí Minh I trong cuộc đua vô địch năm nay.

Giải dự kiến diễn ra từ ngày 16/11 đến ngày 28/12/2023 tại sân Thanh Trì, sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội) và Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF (Hưng Yên).