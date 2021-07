TP.HCM đề xuất hỗ trợ lao động tự do chưa đăng ký tạm trú gặp khó vì COVID-19 

(VTC News) -

Sở LĐTB&XH TP.HCM vừa gửi công văn đề nghị UBND các quận, huyện và TP Thủ Đức rà soát, nắm chắc số liệu lao động tự do gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 (ngoài 6 nhóm ngành nghề lao động tự do đã được quy định của UBND TP.HCM).

Trên cơ sở thống kê đầy đủ số lao động tự do, Sở này đề nghị UBND các quận, huyện và TP Thủ Đức cho ý kiến việc các địa phương sẽ đề xuất cụ thể 5 nhóm công việc lao động tự do hiện đang gặp khó khăn, cấp bách nhất để TP.HCM hỗ trợ mức 1,5 triệu đồng/người.

Người bán vé số tại TP.HCM.

Nhóm công việc lao động tự do còn lại do các quận, huyện và TP Thủ Đức hỗ trợ từ các nguồn vận động hợp pháp của cơ sở (không thấp hơn mức 1 triệu đồng/người).

Sở LĐTB&XH TP.HCM cũng đề xuất lao động tự do chưa đăng ký tạm trú theo quy định sẽ giao các quận huyện và TP Thủ Đức rà soát, hỗ trợ từ các nguồn vận động hợp pháp của cơ sở để chia sẻ khó khăn với người lao động.

"Dù việc hỗ trợ lao động tự do từ ngân sách TP.HCM hay từ nguồn vận động doanh nghiệp, quỹ Vì người nghèo... thì đều có giá trị như nhau trong lúc này. Quan điểm của Sở là không để người lao động khốn khổ, thiếu ăn, thiếu mặc", ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở LĐTB&XH TP.HCM khẳng định.