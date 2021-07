Lao động tự do ở Hà Nội bị mất việc làm do COVID-19 được hỗ trợ 1,5 triệu đồng

(VTC News) -

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa ký Quyết định số 3642/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Đáng chú ý, Hà Nội có chính sách hỗ trợ cho người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm. Theo đó, nhóm lao động tự do được hỗ trợ 1,5 triệu đồng/người/lần

Nhóm lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm (lao động tự do) là đối tượng khó xác định nhất. Theo nội dung Quyết định số 3642/QĐ-UBND, lao động tự do được hỗ trợ là người lao động theo quy định tại khoản 1 điều, 3 của Luật Việc làm (người lao động là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên, có khả năng lao động và có nhu cầu làm việc), làm việc trong các ngành nghề bị mất việc làm do phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu tại các văn bản chỉ đạo của UBND thành phố.

Các văn bản chỉ đạo đó là Công điện số 04/CĐ-UBND, ngày 29/4/2021, của Chủ tịch UBND thành phố về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội; Công điện số 06/CĐ-UBND, ngày 3/5/2021 của Chủ tịch UBND thành phố về tạm dựng các hoạt động không thiết yếu để phòng, chống dịch. Tiếp đến là Chỉ thị số 12/CT-UBND, ngày 11/5/2021 của UBND thành phố về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch...

Nhóm lao động tự do khác được hỗ trợ là người lao động bị cách ly, cư trú trong khu vực bị phong tỏa theo quyết định của cấp có thẩm quyền, trừ trường hợp người lao động đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng.

Lao động tự do đủ điều kiện hỗ trợ khi cư trú hợp pháp trên địa bàn thành phố; bị mất việc làm do phải dừng hoạt động trong thời gian từ ngày 1/5/2021 đến 31/12/2021. Mức hỗ trợ là 1,5 triệu đồng/người/lần. Phương thức chi trả theo hình thức trực tiếp cho người lao động trên cơ sở danh sách được phê duyệt.

Đối với các trường hợp lao động bị mất việc làm thuộc các ngành nghề bị tạm dừng hoạt động sau ngày Quyết định số 3642/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành, thì các bên liên quan áp dụng theo văn bản chỉ đạo của UBND Thành phố hoặc chính quyền địa phương theo từng thời điểm và diễn biến của dịch COVID-19.

Về nguồn kinh phí hỗ trợ trực tiếp, đối với các nhiệm vụ do Sở, ngành thực hiện, kinh phí thực hiện chính sách do ngân sách thành phố bảo đảm theo quy định. Đối với các quận, huyện, thị xã sử dụng ngân sách của quận, huyện, thị xã (50% dự phòng ngân sách các cấp, nguồn cải cách tiền lương còn dư) để kịp thời chi trả cho các đối tượng thụ hưởng, ngân sách thành phố bổ sung kinh phí còn thiếu cho các huyện, thị xã để thực hiện chính sách.

Kinh phí hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động được bảo đảm từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

UBND thành phố giao các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm tổ chức triển khai kịp thời chính sách hỗ trợ theo nhiệm vụ được phân công, bảo đảm công khai, minh bạch và đúng quy định của pháp luật; hướng dẫn các doanh nghiệp, đơn vị, người lao động và các đối tượng có liên quan trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện.

Cùng với đó, Hà Nội sẽ tổ chức thanh tra, kiểm tra chuyên đề công tác triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ theo nhiệm vụ được phân công; kiên quyết xử lý các trường hợp sai phạm, gây khó khăn, phiền hà, chậm trễ trong triển khai thực hiện... Trong đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội chủ trì theo dõi, đôn đốc các Sở, ngành, UBND cấp quận, huyện, thị xã trong việc tổ chức triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ trên địa bàn thành phố.