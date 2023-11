Tổng kiểm tra xe hợp đồng chở khách sau vụ tai nạn ở Lạng Sơn

Việc yêu cầu tổng kiểm tra xe kinh doanh vận tải nhằm triển khai Công điện ngày 31/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại tỉnh Lạng Sơn.

Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng tại Lạng Sơn làm 5 người tử vong ngày 30/10 vừa qua.

Theo đó, Bộ GTVT giao Cục Đường bộ Việt Nam và sở GTVT các tỉnh, thành phố tổ chức tổng kiểm tra tình hình hoạt động của xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, kinh doanh vận tải khách du lịch, trong đó chú trọng kiểm tra đối với phương tiện từ 10 chỗ trở lên; Xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm.

Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại Văn bản số 8111 ngày 11/8/2023 của Bộ GTVT về tăng cường kiểm tra, xử lý “xe dù, bến cóc”, “xe trá hình tuyến cố định” trên địa bàn địa phương.

Đối với các Sở GTVT, Bộ GTVT yêu cầu thực hiện nghiêm Chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ ngày 19/4/2023 về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, ATGT đường bộ trong tình hình mới; Đảm bảo hiệu quả, phù hợp với tình hình mới. Chủ động tham mưu, đề xuất các giải pháp về lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời hiệu quả giảm thiểu tai nạn giao thông, bảo đảm ATGT cho nhân dân.

Tăng cường phối hợp với lực lượng CSGT và Công an các địa phương triển khai các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Thường xuyên rà soát, kiểm tra việc thực hiện các quy định về điều kiện ATGT của đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn, đặc biệt từ dữ liệu thiết bị giám sát hành trình đối với xe ô tô kinh doanh vận tải để kiểm tra việc thực hiện các quy định về thời gian lái xe, tốc độ, điều kiện an toàn kỹ thuật của phương tiện, điều kiện của người lái xe kinh doanh vận tải, chở đúng số người quy định.

Các lực lượng chức năng và người dân hỗ trợ, cấp cứu người trong vụ tai nạn nghiêm trọng tại Lạng Sơn làm 5 người tử vong ngày 30/10 vừa qua.

Liên quan đến vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ở Lạng Sơn, Bộ GTVT cũng đề nghị UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo Sở GTVT phối hợp chặt chẽ với Sở GTVT tỉnh Quảng Ninh kiểm tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô có phương tiện và người lái xe liên quan trong vụ tai nạn.

Bộ GTVT cũng đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo sở GTVT tổ chức kiểm tra toàn diện về việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô có phương tiện và người lái xe liên quan trong vụ tai nạn; Xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật đối với các hành vi vi phạm.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Công điện số 1033 chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại tỉnh Lạng Sơn.

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Bộ Công an, Bộ GTVT, UBND tỉnh Quảng Ninh kiểm tra toàn diện về việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh có phương tiện và người liên quan trong vụ tai nạn; Xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật đối với các hành vi vi phạm.

Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Lạng Sơn và Công an các đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân vi phạm.

Trước đó, vào lúc 2h10 ngày 31/10, tại km70+800 Quốc lộ 1A thuộc dốc Rừng Cấm, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe ôtô khách 16 chỗ ngồi mang BKS 14B-036.57 va chạm với xe sơmi rơ-moóc và xe container đi theo chiều ngược lại. Hậu quả làm 5 người tử vong và nhiều người bị thương, 3 xe ô tô hư hỏng nặng.