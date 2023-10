Tai nạn ở Lạng Sơn khiến 15 người thương vong: Cơ quan chức năng thông tin

(VTC News) -

Vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra lúc 2h10 ngày 31/10 tại dốc Rừng Cấm, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn đoạn km70+800. Thời điểm trên, xe chở khách 16 chỗ BKS 14B-036.57 đâm vào đuôi xe sơmi rơ-mooc chở xi măng hỏng máy đang dừng bên phải đường theo chiều Lạng Sơn - Hà Nội. Sau đó, xe khách tiếp tục va chạm xe container đang đi theo chiều ngược lại.

Bảng biểu thông tin của xe khách 16 chỗ BKS 14B-036.57

Tại thời điểm xảy ra tai nạn, cả ba xe đều còn hạn kiểm định. Cụ thể, ô tô 16 chỗ BKS 14B-036.57 sản xuất năm 2019 tại Việt Nam, chủ phương tiện là Công ty CPTM dịch vụ Xuân Lộc Quảng Ninh, có đăng ký kinh doanh vận tải, có lắp thiết bị giám sát hành trình, số người cho phép chở tối đa 16 người. Xe kiểm định lần gần nhất ngày 29/8/2023 tại Trung tâm Đăng kiểm 1401D (Quảng Ninh) và có hạn kiểm định đến ngày 28/8/2024.

Trong khi đó, sơ mi rơ-moóc BKS 98R – 013.97 (chở xi măng) đang đỗ bên phải đường thời điểm tai nạn sản xuất năm 2018 tại Việt Nam, chủ phương tiện là Công ty TNHH TMDV và CTH Thái Dương, cũng đăng ký kinh doanh vận tải. Sơ mi rơ-moóc này kiểm định lần gần nhất ngày 23/10/2023 tại Trung tâm Đăng kiểm (Bắc Giang) có hạn kiểm định đến ngày 22/10/2024.9804D.

Chiếc xe 16 chỗ biến dạng sau vụ tai nạn.

Còn xe container BKS 77H – 041.15 sản xuất năm 2010 tại Mỹ, xe đăng ký kinh doanh vận tải, có lắp thiết bị giám sát hành trình. Xe đã thực hiện kiểm định ngày 25/9/2023 và có hạn kiểm định ngày 24/3/2024.

Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia và lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn thăm hỏi các nạn nhân bị thương đang được điều trị bệnh viện.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn nhanh chóng có mặt, chỉ đạo các lực lượng chức năng cứu hộ, cứu nạn, khám nghiệm hiện trường và bảo đảm trật tự an toàn giao thông khu vực xảy ra vụ việc.

Đồng thời, tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức thăm hỏi động viên các gia đình nạn nhân và người bị thương. Theo đó, tỉnh Lạng Sơn hỗ trợ ban đầu 10 triệu đồng/gia đình nạn nhân tử vong, 5 triệu đồng/người bị thương.

Cũng trong sáng 31/10, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã đến hiện trường chỉ đạo công tác điều tra và khắc phục hậu quả của vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này.

Tại hiện trường, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Khuất Việt Hùng yêu cầu Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Đồng thời, lực lượng chức năng cần tổ chức thăm hỏi hỗ trợ, động viên thân nhân những người không may tử vong trong vụ tai nạn này.