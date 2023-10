Tai nạn liên hoàn ở Lạng Sơn khiến 15 người thương vong: Danh tính các nạn nhân

(VTC News) -

Sáng 31/10, thông tin từ UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết, lực lượng chức năng đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường và xác định nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn khiến 5 người chết, 10 người bị thương xảy ra vào rạng sáng ngày 31/10 tại dốc Rừng Cấm, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn đoạn km70+800 trên Quốc lộ 1A.

Vụ tai nạn khiến chiếc xe khách 16 chỗ biến dạng.

Theo đó, các nạn nhân tử vong gồm Cao Văn Toàn (SN 1992, trú Quang Hanh, Cẩm Phả, Quảng Ninh), Ngô Thị Nga (SN 1971), Bùi Thị Thủy (SN 1970), Trần Thị Thanh (SN 1952); Bùi Đức Thuận (SN 1980).

Các nạn nhân bị thương gồm Võ Thị Hà (SN 1963), Lê Thị Nhàn (SN 1970), Mai Thị Bông (SN 1948), Nguyễn Thị Loan (SN 1969), Vũ Thị Thanh (SN 1968), Nguyễn Thị Ngoan (SN), Bùi Duy Quân (SN 1967), Vũ Công Tiến (SN 1960), Nguyễn Thị Huệ (SN 1978) và Vũ Thị Thúy (SN 1971).

Các nạn nhân gặp nạn đang trên đường đi lễ về. Lực lượng chức năng xác định lỗi do tài xế xe khách không làm chủ được tốc độ khi đi trên đoạn đường cua dốc, trời tối, tầm nhìn hạn chế nên đã đâm vào ô tô đầu kéo đang bị hỏng, dừng đỗ trên đường dành cho xe cơ giới.

Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia chỉ đạo cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn và huyện Hữu Lũng đã chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương cứu hộ, cứu nạn, khám nghiệm hiện trường và phân luồng bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Đồng thời, lực lượng chức năng tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình có nạn nhân tử vong và hỗ trợ 10 triệu đồng/người; hỗ trợ 5 triệu đồng/người bị thương.

Cũng trong sáng 31/10, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã đến hiện trường chỉ đạo công tác điều tra và khắc phục hậu quả của vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này.

Tại hiện trường, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Khuất Việt Hùng yêu cầu Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Đồng thời, lực lượng chức năng cần tổ chức thăm hỏi hỗ trợ, động viên thân nhân những người không may tử vong trong vụ tai nạn này.