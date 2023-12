Tổng Bí thư: Chuẩn bị thật tốt nhân sự CAND quy hoạch Trung ương Đảng khóa XIV

(VTC News) -

Yêu cầu này được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh khi phát biểu chỉ đạo Hội nghị Đảng uỷ Công an Trung ương năm 2023, diễn ra ngày 20/12.

Tổng Bí thư lưu ý, năm 2024 là năm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân rà soát, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội XIII của Đảng và đại hội các cấp đề ra.

Đồng thời, cũng là năm bắt đầu triển khai nhiều hoạt động chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng, như: xây dựng dự thảo văn kiện, rà soát nhân sự, đánh giá kết quả phát triển Kinh tế - xã hội, tổng kết thi hành Điều lệ Đảng, chuẩn bị các điều kiện phục vụ Đại hội.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: CAND)

Do đó, Tổng Bí thư đề nghị Đảng ủy Công an Trung ương chủ động nắm chắc tình hình "trong - ngoài," đấu tranh vô hiệu hóa mọi hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, xuyên tạc, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc từ sớm, từ xa. Từ đó tạo môi trường an ninh, an toàn, thuận lợi nhất cho các công việc hệ trọng của Đảng, Nhà nước.

"Phải chuẩn bị thật tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, thử thách đối với các đồng chí là nhân sự trong Công an nhân dân được quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và các đồng chí trong diện quy hoạch tham gia cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy các cấp; góp phần tạo nguồn cán bộ cấp chiến lược, lãnh đạo, chỉ huy đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ", Tổng Bí thư nói.

Một nhiệm vụ nữa được người đứng đầu Đảng yêu cầu ngành Công an là chủ động nắm chắc, đánh giá, dự báo sát, đúng tình hình biến động, tình hình thế giới, khu vực và tình hình Biển Đông từ sớm, từ xa.

Trong đó đặc biệt lưu ý sự điều chỉnh chiến lược, chính sách của các nước lớn, nước láng giềng liên quan đến lợi ích, an ninh quốc gia của Việt Nam để kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước đưa ra chủ trương ứng xử kịp thời, hài hòa mối quan hệ với các nước theo phương châm "dĩ bất biến, ứng vạn biến", "trong ấm, ngoài êm".

Tổng Bí thư nhấn mạnh, cần tránh đối đầu, xung đột, thiết lập tuyến phòng thủ, tạo vành đai an ninh từ ngoài lãnh thổ, biên giới hành chính quốc gia để bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Đồng thời huy động sự vào cuộc và sức mạnh của cả hệ thống chính trị, quyết liệt thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ về bảo đảm, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, phục hồi kinh tế, chăm lo đời sống của nhân dân bảo đảm phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đề cập đến nhiệm vụ tiếp tục thực hiện đồng bộ và hiệu quả các chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh quốc gia, chủ quyền lãnh thổ, Tổng Bí thư yêu cầu Đảng uỷ Công an Trung ương chủ động xây dựng các phương án, giải pháp cụ thể để phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, chống đối.

"Nhất là hoạt động tình báo, gián điệp, thâm nhập, tác động chuyển hóa nội bộ, cài cắm nội gián, thực hiện hoạt động phá hoại, nhất là vào thời điểm chúng ta chuẩn bị cho đại hội các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng", Tổng Bí thư nói.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm hỏi, động viên các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: CAND)

Nêu rõ vấn đề kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý thật nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", Tổng Bí thư cho rằng, Đảng ủy Công an Trung ương cần tiếp tục đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng thời xác định đây là mục tiêu, yêu cầu chính để "soi chiếu" toàn bộ chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ của cấp ủy, tổ chức đảng, đơn vị trong Công an nhân dân.

"Tôi tha thiết mong rằng, các đồng chí tiếp tục phát huy vai trò gương mẫu, "Thanh bảo kiếm của Đảng - cơ quan thực thi pháp luật không thể không gương mẫu được"; với tinh thần "Còn Đảng thì còn mình," "Danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất", Tổng Bí thư nhấn mạnh.