Tổng Bí thư dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương 6 tháng đầu năm 2023

Cùng dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị có Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Phạm Minh Chính. Đại tướng Tô Lâm - Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an - chủ trì hội nghị.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Thủ tướng Phạm Minh Chính với các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: CAND).

Dự hội nghị còn có Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai; Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng; cùng các Ủy viên Trung ương Đảng, đại diện các ban, Bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo Bộ Công an, thủ trưởng công an một số đơn vị thuộc bộ; Giám đốc các Học viện trong Công an nhân dân...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai và Bộ trưởng Tô Lâm tại hội nghị. (Ảnh: CAND).

Tại hội nghị, các đại biểu sẽ thảo luận, cho ý kiến đối với dự thảo báo cáo của Đảng ủy Công an Trung ương đánh giá kết quả công tác từ đầu nhiệm kỳ đến nay; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ; dự thảo báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương giữa nhiệm kỳ 2020-2025.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: CAND).

Đồng thời, các đại biểu đánh giá tình hình công tác công an 6 tháng đầu năm và nhìn lại nửa nhiệm kỳ, định hướng công tác 6 tháng cuối năm 2023 của Bộ Công an.

Các đại biểu sẽ đóng góp kiến nghị những nội dung mới, chủ trương mới trong tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương là Thứ trưởng Bộ Công an…

