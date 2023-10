Tỉnh nào có 2 di tích được UNESCO công nhận di sản thế giới?

A

1999

Theo Cục di sản văn hóa, Hội nghị lần thứ 23 của Ủy ban Di sản Thế giới họp tại Marrakesh (Morocco), ngày 1/12/1999 công nhận Khu Phố cổ Hội An là Di sản văn hóa thế giới. Phố cổ Hội An đáp ứng đủ các tiêu chí: là sự biểu thị vật chất nổi bật của sự hòa trộn của các nền văn hóa vượt thời gian, là điển hình nổi bật về bảo tồn thương cảng châu Á cổ truyền.

Phố cổ Hội An nằm ở hạ lưu sông Thu Bồn, cách thành phố Đà Nẵng 30km về phía Đông Nam.

Hội An là một trong những đô thị cổ, đến nay vẫn giữ được gần như nguyên vẹn. Nơi đây xưa kia từng nổi tiếng với tên gọi Faifoo, được các thương nhân Nhật Bản, Trung Quốc, Bồ Đào Nha, Italia... biết đến từ thế kỷ 16 - 17. Hồi đó thương cảng Hội An thịnh vượng, là trung tâm buôn bán lớn của vùng Đông Nam Á.