Rừng tràm đẹp nhất Việt Nam thuộc tỉnh nào?

C

Chợ nổi Long Xuyên

Chợ nổi Long Xuyên nằm trên dòng sông Hậu, tỉnh An Giang được hình thành từ rất lâu. Mặc dù giao thông thuận lợi và phát triển, nhưng chợ nổi Long Xuyên vẫn tồn tại và giữ nguyên những nét bình dị, nguyên sơ như chính những con người sông nước miền Tây cho đến ngày nay. Đây chính là một trong những nét văn hóa độc đáo của người dân An Giang nói riêng và người dân vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói chung.

Chợ nổi Long Xuyên, tỉnh An Giang bắt đầu họp từ 5-6 giờ sáng đến khoảng 8 giờ sẽ vãn dần. Cũng giống như những mô hình chợ nổi khác của miền Tây Nam bộ, chợ nổi Long Xuyên chủ yếu kinh doanh các mặt hàng nông sản, trái cây, nhu yếu phẩm, thực phẩm.

Điều đặc biệt nhất ở chợ nổi Long Xuyên đó là tất cả các mặt hàng đều được bán với giá rất rẻ. Bởi chợ nổi Long Xuyên là chợ đầu mối chủ yếu bán buôn. Thương hồ thường mua hàng trên chợ nổi Long Xuyên để mang đi các chợ trong và ngoài tỉnh An Giang để tiêu thụ.