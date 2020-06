Xe khách giường nằm bốc cháy ngùn ngụt trên đường vành đai 3

Tối 20/6, chiếc ô tô khách giường nằm đang di chuyển trên đường vành đai 3, hướng từ cầu Thanh Trì về trung tâm Hà Nội, khi đi đến địa phận phường Yên Sở đột nhiên bốc cháy.

Chiếc xe khách bốc cháy ngùn ngụt

Phát hiện có cháy, tài xế vội rời khỏi xe nên may mắn thoát chết. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn trên xe không có hành khách.

Ngay sau đó, ngọn lửa nhanh chóng bùng phát, lan rộng bao trùm toàn bộ chiếc xe.

Thời điểm xảy ra cháy, trên xe không có hành khách

Thông tin với PV VTC News về vụ việc, lãnh đạo Công an phường Yên Sở cho biết, công an phường đang phối hợp với Công an quận Hoàng Mai và các lực lượng chức năng dập tắt đám cháy, phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân vụ cháy xe khách. Hiện chưa có thống kê về thiệt hại.