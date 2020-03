Dân 2 lần đi lấy chứng chỉ, cán bộ trả lời ‘mực chưa khô nên chưa cấp’

Ngày 27/3, Sở Y tế TP Đà Nẵng có văn bản yêu cầu các bộ phận liên quan rút kinh nghiệm về thiếu sót của cán bộ tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ, dẫn đến bức xúc của người dân. Sở có động thái này sau khi nhận được phản ánh của anh Trần Anh Khoa, người đăng ký chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh từ ngày 26/11/2019.

Ngày 9/1/2020, theo phiếu hẹn, anh Trần Anh Khoa đến Bộ phận một cửa của Sở Y tế để nhận chứng chỉ , nhưng cán bộ cho biết chứng chỉ mới được in nên mực chưa khô, hẹn sang ngày hôm sau.

Ngày 10/2, anh Khoa trở lại thì cán bộ trên vẫn nói mực chưa khô, chưa thể cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh. Chiều cùng ngày, một cán bộ khác của Sở Y tế gọi điện cho anh Khoa, thông báo phiếu lý lịch tư pháp quá hạn nên không thể cấp chứng chỉ hành nghề, yêu cầu lên nhận hồ sơ về.

Người dân đến làm việc tại tổ 1 cửa của Sở Y tế Đà Nẵng.

Quá bức xúc, anh Khoa phản ánh việc cán bộ tiếp nhận có thiếu sót, không kiểm tra kỹ hồ sơ, không thông báo để người dân bổ sung hồ sơ. Theo công dân này, lý do “mực chưa khô nên chưa cấp” mà cán bộ đưa ra là chống chế bởi chứng chỉ hành nghề của anh chưa hề được in do chưa đủ điều kiện.

Theo văn bản trả lời của Sở Y tế TP Đà Nẵng, ngày 8/1, các chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh cùng đợt với anh Khoa đã in xong, phơi tại Phòng Quản lý hành nghề y tế, chờ bộ phận Một cửa đến lấy cấp cho công dân theo hẹn. Do ngày đầu tiên anh Khoa đến, nhân viên mới làm việc tại bộ phận này chưa biết và không kiểm tra kỹ hồ sơ, dẫn đến câu trả lời “mực chưa khô” gây bức xúc.

Riêng chứng chỉ hành nghề của anh Khoa chưa được cấp bởi hồ sơ chưa đạt. Phòng Quản lý hành nghề y tế đã liên hệ và giải thích thiếu sót trong hồ sơ, hướng dẫn anh Khoa bổ sung lý lịch tư pháp mới và cấp chứng chỉ hành nghề.

