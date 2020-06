Chặt cây đang tươi tốt, trường học ở Nghệ An bị kiểm điểm

Video: Cây xà cừ cổ thụ ở trường THPT Nghi Lộc 2 bị đốn hạ

Ông Thái Văn Thành - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An cho biết, Sở có văn bản yêu cầu các trường tỉa cành nhằm đảm bảo an toàn trước mùa mưa bão. Hiện, chỉ có 2 cây phượng ở trường Mầm non Hoa Sen (đường Lê Hồng Phong, TP Vinh) trong diện phải chặt bỏ vì cây già cỗi, mục rỗng.

Còn trường THPT Nghi Lộc 2 (huyện Nghi Lộc) lại cho chặt cây chứ không phải tỉa cành.

"Đoàn thanh tra đang xuống làm việc. Ai sai phạm đến đâu tôi sẽ cho xử lý kỷ luật nghiêm và có biện pháp chấn chỉnh trong toàn ngành" - ông Thành thông tin.

2 cây phượng ở trường Mầm non Hoa Sen bị chặt bỏ

..và thay thế bằng 2 cây mới không có một chiếc lá che mát.

Mạng xã hội những ngày qua xuất hiện clip ghi lại hình ảnh 2 cây xà cừ lâu năm tại trường THPT Nghi Lộc 2 (huyện Nghi Lộc) bị chặt hết cành, chỉ còn thơ lơ ít lá, 1 cây bị chặt hạ khiến không ít phụ huynh băn khoăn.

Theo một số người dân, những cây xà cừ này được trồng những năm đầu thập kỷ 80 của thế kỷ trước nên đường kính lớn và gỗ rất có giá trị.

Ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cho biết, qua kiểm tra, trường THPT Nghi Lộc 2 có 3 cây xà cừ, trong đó nhà trường cho tỉa cành 2 cây hơi "quá", còn 1 cây bị chặt vì cho rằng đã hỏng. Nhưng khi chặt xuống thì bên trong thân cây vẫn bình thường.

“Hôm qua, Sở GD&ĐT làm việc với trường THPT Nghi Lộc 2, đề nghị Ban giám hiệu kiểm điểm, nghiêm túc rút kinh nghiệm. Sau này trường phải có sự bàn bạc, chặt như thế nào, thời điểm nào từ đó rút ra bài học cho nhiều trường học khác. Các trường cần có sự linh hoạt, tính chủ động, chứ không thể thái quá”, ông Hoàn nhấn mạnh.

Ngày 1/6, Sở GD&ĐT Nghệ An có văn bản định hướng các nhà trường chủ động liên hệ, phối hợp với các cơ quan chuyên môn để rà soát toàn bộ cây xanh trong khuôn viên trường; xử lý ngay những cây bị nghiêng, có hiện tượng mối mọt.

Tuy nhiên, Sở lưu ý các trường phải cân nhắc trước khi chặt cây, không chặt cây đồng loạt, máy móc làm ảnh hưởng đến không gian xanh của trường.