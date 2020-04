Ra ngoài không có lý do chính đáng tại TP.HCM sẽ bị phạt bao nhiêu tiền?

Trước tình trạng người dân bất chấp dịch bệnh nguy hiểm vẫn ra ngoài dù không có lý do chính đáng, ngày 10/4, Sở Tư pháp TP.HCM đã có báo cáo, trình UBND TP.HCM về đề xuất xử lý hành vi “ra ngoài không có lý do chính đáng”.

Theo Sở Tư pháp TP.HCM, việc xử phạt các hành vi vi phạm hành chính trong phòng, chống dịch COVID-19 căn cứ vào Nghị định số 176 năm 2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Tuy nhiên, pháp luật hiện hành về xử phạt vi phạm phòng, chống dịch, chưa có quy định xử phạt đối với hành vi cá nhân "ra ngoài không có lý do chính đáng".

Chiều 10/4, nhiều người vẫn tụ tập tại công viên Thanh Đa (quận Bình Thạnh, TP.HCM) dù thành phố đã có văn bản khẩn, yêu cầu quyết liệt thực hiện lệnh cách ly toàn xã hội.

Cụ thể, thời gian vừa qua, các phương tiện thông tin đại chúng đề cập một số địa phương xử phạt khi người dân ra ngoài không có lý do chính đáng hoặc cần thiết. Các địa phương đã áp dụng các điều khoản quy định xử lý các hành vi vi phạm quy định về áp dụng biện pháp chống dịch tại Điều 11 Nghị định số 176 năm 2013.

Xử phạt hành vi “Không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế” theo điểm a khoản 1, với mức phạt từ 100.000 - 300.000 đồng.

Nhiều phường, xã ở TP.HCM đang áp dụng điều khoản này để xử phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Sở Tư pháp khẳng định, pháp luật hiện hành chưa có quy định cụ thể xử phạt về hành vi ra ngoài/ra đường không có lý do chính đáng hoặc không cần thiết.

Do đó, về mức phạt đối với cá nhân "ra ngoài không có lý do chính đáng", Sở Tư pháp cho rằng nên áp dụng diểm c khoản 4, hành vi ''Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người”, mức phạt từ 5 - 10 triệu đồng.

Nhiều ngày qua, dù trong thời gian thực hiện lệnh cách ly toàn xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng, song nhiều người dân tại TP.HCM vẫn phớt lờ, đổ xô ra đường.

Nguyên do là hành vi "ra ngoài không đúng mục đích" vẫn chưa có văn bản nào hướng dẫn cụ thể về mức xử phạt, mới dừng ở việc tuyên truyền, nhắc nhở... nên dường như vẫn chưa đủ sức răn đe với người dân.

Video: Đường phố TP.HCM vẫn đông đúc sau khi thành phố ra văn bản khẩn