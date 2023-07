Tin lời kẻ xấu, 3 thiếu nữ bị lừa bán ra nước ngoài làm gái mại dâm

(VTC News) -

Ngày 15/7, theo Công an tỉnh Cao Bằng, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh này vừa quyết định khởi tố bị can với 4 người về hành vi "Mua bán người"; "Mua bán người dưới 16 tuổi" và "Bắt giữ người trái pháp luật".

Những người bị khởi tố là: Nguyễn Thị Nguyệt Hòa (SN 1998) cùng chồng là Đồng Văn Mạnh (SN 1996, cùng ở xã Nghĩa Hưng, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang), Hoàng Văn Sơn (SN 2006) và Nhàn Văn Dũng (SN 2005, cùng ở huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng).

Cơ quan chức năng cũng ra lệnh bắt tạm giam đối với Mạnh, Sơn, Dũng, còn Hòa bị cấm đi khỏi nơi cư trú do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ. (Ảnh: CACC).

Trước đó, khoảng cuối năm 2022, Dũng và Sơn làm việc tại quán karaoke của vợ chồng Hòa, Mạnh tại thôn Dâu (thuộc xã Nghĩa Hưng, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang).

Tại đây, Hoà giao nhiệm vụ cho 2 tên này tuyển dụng nhân viên nữ làm trong quán karaoke và đưa ra nước ngoài hành nghề mại dâm.

Nếu giới thiệu được thành công người nào sang Myanmar làm việc, Hoà sẽ được hưởng 5% thu nhập của người đó mỗi tháng. Khoản tiền này do một người phụ nữ được gọi là “Meo” ở Myanmar chi trả.

Nguyễn Thị Nguyệt Hòa. (Ảnh: CACC)

Đến tháng 2/2023, nhóm người này tuyển chọn được 3 thiếu nữ là H.T.V (SN 2007, trú tại huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng) và L.T.V. (SN 2008) và Đ.H.T (SN, 2008, cùng trú tại huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang) về quán karaoke của Hoà làm việc.

Tại đây, vợ chồng Hoà lừa gạt, dụ dỗ để 3 thiếu nữ trên sang Myanmar làm việc. Sau đó, vợ chồng Hoà chỉ đạo Sơn và Dũng đưa 3 nạn nhân đi xe khách về huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An rồi tiếp tục bắt xe đi sang Myanmar giao cho người phụ nữ được gọi là “Meo”.

Sau khi đưa người trót lọt, Sơn và Dũng được trả công mỗi người 15 triệu đồng. Còn 3 nạn nhân sau khi sang Myanmar thì bị đưa đi làm gái mại dâm.

Đến tháng 6/2023, V. đã tìm cách liên lạc với gia đình ở Việt Nam báo tin cho cơ quan công an để được giải cứu.

Sau khi tiếp nhận thông tin, ngày 30/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng phối hợp với phòng nghiệp vụ của Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an giải cứu thành công 2 nạn nhân là H.T.V và L.T.V.

Còn Đ.H.T đã bị đưa sang địa điểm khác nên lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực truy tìm để giải cứu.

Viên Minh