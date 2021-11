Tín hiệu vui: Xuất khẩu tăng mạnh, thu hút vốn FDI phục hồi

(VTC News) -

Cụ thể, Tổng cục Thống kê ước tính, tháng 11, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 29,9 tỷ USD, tăng 3,6% so với tháng trước và tăng 18,5% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 11 tháng năm 2021, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 299,67 tỷ USD, tăng 17,5% so với cùng kỳ năm trước. Có 34 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, đặc biệt 7 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD.

Trong 11 tháng, Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Tiếp đến là Trung Quốc, EU, ASEAN, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Nhiều chỉ số trong tháng 11 cho thấy tín hiệu lạc quan về tình hình kinh tế Việt Nam. (Ảnh minh họa)

Ở chiều nhập khẩu, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước tính trong tháng 11 đạt 29,8 tỷ USD, tăng 14% so với tháng trước và tăng 20,8% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 11 tháng, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 299,45 tỷ USD, tăng 27,5% so với cùng kỳ năm trước. Có 43 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỷ USD.

Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 98,5 tỷ USD. Tiếp theo là Hàn Quốc, ASEAN, Nhật Bản, EU và Mỹ.

Như vậy, trong tháng 11, ước tính xuất siêu 100 triệu USD. Tính chung 11 tháng, cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 225 triệu USD (cùng kỳ năm trước xuất siêu 20,19 tỷ USD).

Nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục phục hồi cũng là một điểm sáng của bức tranh kinh tế Việt Nam trong tháng 11. Theo công bố của Tổng cục Thống kê, vốn FDI đăng ký mới và tăng thêm giữ xu hướng tăng mạnh, cho thấy nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục tin tưởng vào môi trường đầu tư Việt Nam.

Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 20/11/2021 bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 26,46 tỷ USD, tăng 0,1% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong 11 tháng có 52 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn của phía Việt Nam là 244,5 triệu USD.

19 lượt dự án điều chỉnh vốn với số vốn tăng thêm 432,8 triệu USD.

Tính chung tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và tăng thêm) đạt 677,3 triệu USD, tăng 38,1% so với cùng kỳ năm trước.