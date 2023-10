Tìm thấy thi thể nghi phạm đâm chết cô gái tại cửa hàng thời trang ở Bắc Ninh

(VTC News) -

Theo nguồn tin riêng của VTC News, sáng 19/10, lực lượng chức năng tỉnh Bắc Ninh và huyện Gia Lâm đã tìm thấy thi thể Nguyễn Văn Hiệp (SN 1986, ở xã Trung Thành, huyện Phổ Yên, Thái Nguyên), nghi phạm giết người rồi nhảy cầu Thanh Trì tự tử vào chiều 17/10.

Thi thể của nghi phạm được lực lượng chức năng và người dân phát hiện nổi trên đoạn sông thuộc địa phận xã Kim Lan, huyện Gia Lâm, Hà Nội, cách nơi nhảy khoảng 10km.

Hiện trường vụ án mạng khiến cô gái trẻ tử vong tại chỗ.

Chiều 17/10, Hiệp đến cửa hàng thời trang trên đường Trần Hưng Đạo, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh gặp chị N.T.P (SN 1996, quê xã Phú Cường, huyện Đại Từ, Thái Nguyên) là nhân viên tại cửa hàng.

Trong quá trình nói chuyện, P. và Hiệp xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau. Hiệp dùng dao nhọn đâm làm chị P. tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Hiệp lái xe taxi hãng Mai Linh màu xanh, BKS 99E - 002.59 bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh phối hợp với Công an TP Bắc Ninh khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và truy bắt nghi phạm.

Hiện trường nơi nghi phạm bỏ xe ô tô, nhảy cầu Thanh Trì.

Khoảng 16h30 ngày 17/10, các lực lượng chức năng tỉnh Bắc Ninh tìm thấy chiếc xe taxi màu xanh đang đỗ trên cầu Thanh Trì, Hà Nội; thu giữ trên xe 1 điện thoại di động, 1 ví da có giấy tờ tùy thân của Hiệp.

Nhiều nhân chứng cho biết khoảng 15h40 cùng ngày, một nam thanh niên điều khiển xe ô tô trên đến và đỗ trên cầu Thanh Trì, sau đó nhảy từ trên cầu xuống sông Hồng.

Được biết, nghi phạm Nguyễn Văn Hiệp từng kinh doanh, vỡ nợ, mâu thuẫn với bố mẹ, ly thân vợ và đến Bắc Ninh làm nghề lái taxi.