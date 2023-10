Nghi phạm sát hại cô gái tại cửa hàng quần áo ở Bắc Ninh đã nhảy cầu Thanh Trì

(VTC News) -

Tối 17/10, lãnh đạo UBND xã Đông Dư (huyện Gia Lâm, Hà Nội) cho biết, chính quyền vừa nhận được báo cáo từ công an xã về việc một người đàn ông nhảy cầu Thanh Trì.

Theo lãnh đạo xã Đông Dư, chiều cùng ngày, chính quyền nhận được báo cáo nhanh từ Công an xã Đông Dư về việc một nam tài xế điều khiển xe taxi biển số Bắc Ninh di chuyển lên cầu Thanh Trì. Sau đó, người này dừng xe, mở cửa rồi bất ngờ nhảy xuống sông Hồng.

Hiện trường nơi nghi phạm bỏ xe ô tô, nhảy cầu Thanh Trì.

Lãnh đạo xã Đông Dư cho hay, Công an xã Đông Dư nhận tin báo từ Công an tỉnh Bắc Ninh về việc đang truy bắt nghi phạm sát hại cô gái ở TP Bắc Ninh. Công an xác định, người đàn ông nhảy cầu Thanh Trì có liên quan đến vụ án mạng trên.

“Hiện chưa tìm được nạn nhân. Công an xã vẫn đang phối hợp với Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục tìm kiếm nạn nhân ở dưới sông”, lãnh đạo xã Đông Dư thông tin.

Hiện trường vụ án mạng ở Bắc Ninh.

Trước đó, vào khoảng 15h cùng ngày, chính quyền phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) nhận được tin báo, một cô gái bị người đàn ông dùng dao đâm tử vong trong cửa hàng quần áo ở phố Trần Hưng Đạo. Sau khi gây án, nghi phạm đã lập tức bỏ trốn khỏi hiện trường. Nạn nhân được xác định sinh năm 1996, quê ở Đại Từ, Thái Nguyên.