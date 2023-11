Tìm kiếm cháu bé 3 tuổi ở Huế bị rơi xuống dòng lũ dữ mất tích

(VTC News) -

Ngày 16/11, lãnh đạo UBND phường Phú Thượng (TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) xác nhận, chính quyền địa phương đang phối hợp với các lực lượng chức năng tìm kiếm tung tích của cháu bé 3 tuổi bị mất tích sau khi bị trượt chân rơi xuống kênh.

Danh tính nạn nhân được xác định là cháu H.P.Q.N., SN 2020, trú tại tổ dân phố Tây Trì Nhơn, phường Phú Thượng. TP.Huế.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9h sáng 16/11, trong lúc cháu N. đang chơi cùng các bạn thì không may bị trượt chân rơi xuống kênh nước trước nhà và bị nước cuốn trôi. Phát hiện vụ việc, người dân nhảy xuống kênh để cứu cháu N., tuy nhiên, do dòng nước chảy mạnh và xiết nên cháu N. bị chìm xuống nước và mất tích ngay sau đó.

Lực lượng chức năng đang tìm kiếm cháu bé mất tích giữa dòng lũ dữ ở Huế. (Ảnh: CĐ)

Nhận được tin báo, Công an phường Phú Thượng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành công tác tìm kiếm tung tích của cháu N.. Đồng thời, thông báo cho lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC và CHCN Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đến hiện trường để phối hợp tổ chức tìm kiếm cháu bé.

Trong đợt lũ lớn lần này, tại Thừa Thiên-Huế có 1 người chết, 2 người mất tích. Trước đó, vào ngày 15/11, tại phường Hương Vinh, TP.Huế đã xảy ra vụ chiếc thuyền chở 8 người bị lật giữa nước lũ chảy xiết khiến 1 người chết, 1 người mất tích.

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Thừa Thiên - Huế, tính đến 10 ngày 16/11, khoảng 85% tuyến đường của 36 phường, xã của TP Huế bị ngập. Các tuyến đường khu vực Bắc sông Hương (Vạn Xuân, Chi Lăng, Bạch Đằng, Mai Thúc Loan ....) ngập bình quân 0,8-1,2m; các tuyến đường khu vực Nam sông Hương (Hùng Vương, Trường Chinh, Trần Quang Khải, Bến Nghé, Đống Đa, Tố Hữu, Lê Minh, Huỳnh Tấn Phát, Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Hữu Thọ, Đặng Văn Ngữ, Phan Anh,...) ngập bình quân 0,5-1m.

Ngoài ra rất nhiều khu dân cư và các tuyến đường trọng yếu ở các huyện, thị xã của Thừa Thiên - Huế như Phong Điền; Quảng Điền; Phú Lộc thị xã Hương Thuỷ, Hương Trà... cũng ngập sâu trong nước.

Do tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn gần ga Văn Xá (Hương Trà) và ga Phò Trạch (Phong Điền) bị ngập khoảng 0,3 - 0,5m, làm các chuyến tàu SE2, SE4 và SE6 (cùng chạy hướng Nam - Bắc) phải dừng lại ở Ga Huế. Toàn bộ 494 hành khách đi tàu được bố trí ăn uống trên tàu, tạm thời sinh hoạt tại Ga Huế. Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế có phương án bố trí lực lượng bảo đảm an ninh, trật tự, tuyên truyền phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

Theo Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Thừa Thiên - Huế, hiện nay nước lũ đang rút nhưng theo dự báo từ chiều nay 16/11 đến ngày 18/11, tại tỉnh Thừa Thiên - Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to lượng mưa phổ biến 30-80mm, có nơi trên 120mm nguy cơ tái ngập tại nhiều khu vực còn rất cao, tiềm ẩn nhiều rủi ro, nguy hiểm, nên người chưa nên hạ đồ đạc xuống nơi thấp để tránh những tổn thất, thiệt hại.