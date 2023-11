CSGT TP Huế vượt lũ dữ trong đêm cứu người bị suy tim nặng

(VTC News) -

Tối 15/11, trung tá Lại Thế Linh – Phó đội trưởng Đội CSGT – Trật tự Công an TP Huế (Thừa Thiên - Huế) cho biết, đơn vị kịp thời cử cán bộ chiến sỹ cứu giúp một bệnh nhân bị suy tim nặng đến Bệnh viện Trung ương Huế để cứu chữa.

Trước đó, qua đường dây nóng ứng cứu 1900.1075, Công an TP Huế nhận tin báo một người tại xã Phú Dương ốm nặng, ảnh hưởng đến tính mạng cần đưa đi cấp cứu kịp thời. Trong khi đó, nước lũ đang quá lớn, trời tối không có phương tiện nào của người dân có thể tiếp cận.

Cán bộ CSGT dầm mình trong nước lụt để đẩy ca nô tiếp cận người dân gặp nạn.

Dù mưa to, nước lớn nhưng tổ CSGT Đường thuỷ thuộc Đội CSGT – Trật tự Công an TP Huế nhanh chóng cử lực lượng đến nhà để đưa bệnh nhân lên viện.

Người được cứu giúp là ông Lê Văn Mâu (trú xã Phú Dương). Ông Mâu bị bệnh tim nặng lên cơn đau đột ngột, nước bao vây tứ bề nên không thể lên bệnh viện.

Từ đêm 14/11 đến nay, công an các đơn vị, địa phương trên toàn tỉnh Thừa Thiên - Huế kịp thời đưa nhiều sản phụ, người già, trẻ em, người mắc bệnh hiểm nghèo… đến bệnh viện kịp thời cứu chữa; đồng thời giúp bà con di dời người, tài sản đến nơi an toàn. Các lực lượng cũng phối hợp hỗ trợ chỗ ở tạm thời, lương thực thực phẩm cho người dân đi sơ tán và những hộ gặp khó khăn.

Lực lượng công an tiếp cận thành công người bị nạn đưa lên ca nô đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Trưa 15/11, lực lượng công an địa phương cũng ứng cứu 6 người là chị em trong nhà bị lật thuyền. 6 người này thuê một chiếc thuyền vượt lũ để trở về nhà ở thôn Kim Đôi (xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền). Tuy nhiên, khi đi ngang khu vực nhà văn hoá xã Quảng Thành gặp nước chảy mạnh và thuyền lật úp. Rất may, lực lượng chức năng phản ứng nhanh và cứu kịp thời.

Cùng ngày, Công an phường An Cựu (TP Huế) lội nước đẩy thuyền để đưa cụ già 90 tuổi trú 296 đường Phan Chu Trinh (TP Huế) bị "mắc kẹt" trong ngôi nhà bị ngập đến nơi an toàn. Buổi sáng, Công an phường An Cựu cũng hỗ trợ một sản phụ trở dạ lúc trời mưa lũ nhưng nhà bị ngập để đưa đến cơ sở y tế sinh con.

Công an thị xã Hương Trà cũng phối hợp với quần chúng nhân dân kịp thời cứu 2 vợ chồng bị đất đá vùi lấp trong vụ sạt lở do mưa lũ ở xã Bình Tiến (thị xã Hương Trà).

Theo thông tin từ Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Thừa Thiên - Huế, trong hơn 6 giờ qua (từ 7h - 13h15) ở Thừa Thiên - Huế mưa to, có nơi rất to. Trong 6 giờ tới, tại tỉnh Thừa Thiên - Huế tiếp tục mưa vừa, mưa to, nơi mưa rất to lượng mưa phổ biến 40 - 80mm, có nơi trên 100mm.

Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc, đặc biệt các huyện Phong Điền, A Lưới, Nam Đông, thị xã Hương Trà, Hương Thuỷ, Phú Lộc, TP Huế. Nguy cơ cao xảy ra ngập úng kéo dài tại các khu đô thị và vùng trũng thấp.