80% tuyến đường TP Huế ngập sâu trong nước, dự báo tiếp tục mưa lớn

(VTC News) -

Chiều 15/11, thống kê của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên - Huế, từ 13/11 đến 10h ngày 15/11 địa phương này xảy ra mưa to đến rất to. Riêng huyện Nam Đông và một số nơi của huyện Phú Lộc có mưa đặc biệt to, với lượng mưa phổ biến 500 - 800mm, có nơi cao hơn như: Xuân Lộc (Phú Lộc) 1.014mm; Thượng Quảng (Nam Đông) 989mm; Hương Sơn (Nam Đông) 978mm; Khe Tre (Nam Đông) 956mm.

Về thời gian mưa, lượng mưa từ 19h ngày 12/11 đến 7h 14/11/2023 phổ biến 150-300mm. Trong đó, mưa tập trung khu vực vùng núi Phong Điền, Nam Đông, A Lưới với lượng mưa từ 330 - 480mm; khu vực đồng bằng ven biển lượng mưa từ 60 - 120mm.

Tiếp đó từ 7h ngày 14/11 đến 6h ngày 15/11/2023 mưa tập trung chủ yếu ở Nam Đông, A Lưới với lượng mưa phổ biến 500 - 800mm, có nơi cao hơn như: Thượng Quảng (Nam Đông) 957mm; Hương Sơn (Nam Đông) 947mm; Khe Tre (Nam Đông) 911mm.

Mưa lớn khiến hầu hết các tuyến đường ở TP Huế ngập sâu trong nước.

Tại TP Huế: Mưa lớn khiến có 80% tuyến đường của 36 phường, xã của thành phố bị ngập. Các tuyến đường khu vực Bắc sông Hương (Vạn Xuân, Chi Lăng, Bạch Đằng, Mai Thúc Loan ....) ngập bình quân 0,3 - 0,5m. Các tuyến đường khu vực Nam sông Hương (Hùng Vương, Trường Chinh, Trần Quang Khải, Bến Nghé, Đống Đa, Tố Hữu, Lê Minh, Huỳnh Tấn Phát, Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Hữu Thọ, Đặng Văn Ngữ, Phan Anh,...) ngập bình quân 0,3 - 0,8m.

Tại huyện Phong Điền: Quốc Lộ 49B (Phong Hòa đi Điền Hải) bị ngập nhiều điểm, mức ngập sâu nhất là 0,4 m (đoạn qua xã Phong Hòa), tổng chiều dài bị ngập hơn 520m. Tuyến tỉnh lộ 6 (thị trấn Phong Điền đi Phong Chương) bị ngập một số điểm, mức ngập sâu nhất là 0,3 m (đoạn tràn Khúc Lý - Ba Lạp, xã Phong Thu), tổng chiều dài hơn 120m.

Các tuyến giao thông còn lại trong huyện bị ngập 10 điểm, mức ngập sâu nhất 0,5m (tại Cầu Khe Tré, Vĩnh Hương, xã Phong An). Tổng chiều dài bị ngập 2.630m trên các xã: Phong Xuân, Phong An, thị trấn Phong Điền, Phong Thu, Phong Hòa, Phong Bình, Phong Chương.

Tại huyện Quảng Điền: Các tuyến đường chính bị ngập, có đoạn ngập sâu 0,8 - 1,0 m. Các đường trục thôn, trục xã bị ngập hoàn toàn, giao thông chia cắt ở các xã vùng thấp trũng Quảng Thọ, Quảng An, Quảng Thành, Quảng Vinh, Quảng Phước, thị trấn Sịa.

Người dân Thừa Thiên - Huế bì bõm trong dòng nước lũ đang dâng cao.

Tại thị xã Hương Trà: Các xã Hương Toàn, phường Hương Chữ, phường Hương Văn, phường Hương Vân, phường Hương Xuân, phường Tứ Hạ ngập từ 0,3 - 1,5m; trong đó Hương Toàn ngập 100% các tuyến đường.

Tại thị xã Hương Thủy: Xã Thủy Thanh các tuyến đường nước ngập sâu từ 0,8 đến 1m. Phường Thủy Dương một số vùng thấp trũng nước vào nhà dân, các tuyến đường vẫn đang ngập từ 0,7 - 1m, tuyến An Thường Công Chúa ngập trên 1m

Tô 6 phường Thủy Phương bị nước lũ chia cắt; có khoảng 80 hộ bị nước ngập vào nhà 0,5m. Các tuyến Lợi Nông, Đại Giang, Võ Trọng Bình, tỉnh lộ 3, kiệt 637 Nguyễn Tất Thành, đường Dương Nguyên Trực; kiệt 49 bờ hói Khe Phường và kiệt 35 Nguễn Văn Chư, kiệt 456, 519 và 545 Nguyễn Tất Thành ngập từ từ 80cm đến 1m...

Xã Thủy Phù tất cả các tuyến đường bị ngập, tuyến sâu nhất 1m2. Lực lượng chức năng chỉ đạo lực lương giăng dây không để người dân qua lại. Ở thôn 10, đường ngập sâu nhất là 0,7m. Hiện khoảng 800 hộ của xã Thuỷ Phù bị nước lũ tràn vào nhà.

Một số tuyến đường ở phường Thuỷ Lương như Võ Trác ngập 40cm; kiệt 101 Thái Thuận ngập 50 - 70 cm; dốc Thuận Hoá ngập 60 - 80cm. Tại phường Phú Bài, tuyến đường Sóng Hồng đoạn từ sau lưng chùa Tâm Bửu đến phòng GD&ĐT thị xã nước ngập khoảng 60cm; đường Nguyễn Tất Thành đoạn miếu Ông Cọp nước ngập khoảng 50cm, đường phân luồng vào khu công nghiệp ngập cao khoảng 50cm, tỉnh lộ 15 ngập khoảng 60cm.

Các tuyến đường Lợi Nông, Đại Giang, Chánh Đông, Võ Khoa, Nguyễn Thượng Phương, kiệt 217 Võ Trác, Tân Trào, Trịnh Cương (phường Thuỷ Châu) ngập sâu từ 0,5 - 1m. Có khoảng 50 hộ ở phường Thuỷ Châu bị nước tràn vào nhà.

Tại phường Thủy Tân, đường giao thông bị ngập 11 tuyến với tổng chiều dài 7,5 km. Tại xã Dương Hòa nước dâng ngập cục bộ từ 0.5 - 0,8m tại một số cánh đồng trồng cây ăn quả dọc sông Tả Trạch. Các ngầm tràn trên tuyến tỉnh lộ 7 bị ngập, giao thông bị chia cắt. Tại xã Phú Sơn tình hình ổn định, các ngầm tràn trong xã ngập sâu từ 0,5 - 0,7m, riêng ngầm thôn 4 nước ngập 1 - 2 m.

Lực lượng chức năng Thừa Thiên - Huế lội lụt đẩy thuyền đưa người dân mắc kẹt ở vùng nguy hiểm do mưa lũ để đến nơi trú tránh an toàn.

Tại huyện Phú Vang: Tuyến tỉnh lộ 3 đoạn qua xã Phú Hồ từ khu vực Đông Đổ đến Nam Dương ngập sâu từ 0,5 - 1,0m, các kiệt vào nhà dân ngập sâu từ 0,6 m - 1,2m.

Tỉnh lộ 10C đoạn từ trạm bơm thôn Mong B đến trường mầm non Vinh Thái và đoạn thôn Hà Trữ Thượng nước tràn qua đường với chiều sâu khoảng 0,3m. Thôn Hà Kênh xã Phú Gia các tuyến đường ngập hoàn toàn có đoạn sâu nhất 0,9m. Tỉnh lộ 10C đoạn đường Hồ Ngọc Ba bị ngập sâu từ 0,4 - 0,6m. Tỉnh lộ 10 đoạn qua xã Phú Mỹ bị ngập sâu 0,2 - 0,3m. Các thôn An Dương 1, An Dương 2, An Dương 3 và Trung An (Phú Thuận) bị ngập sâu từ 0,5 đến 1,5m.

Tại huyện Phú Lộc: Tuyến đường Quốc lộ 1A đoạn qua xã Lộc Trì tại Km 866+200 (dài khoảng 0,3km) ngập khoảng 40-50cm đoạn qua xã Lộc Bổn tại Km 846+200 (dài khoảng 0,6km) ngập khoảng 30 - 40cm. Hiện công an huyện phối hợp với công an tỉnh và các địa phương tổ chức lực lượng kiểm soát giao thông tại khu vực đường bị ngập để hướng dẫn người, phương tiện và phân luồng giao thông đảm bảo an toàn.

Tuyến tỉnh lộ 15B đoạn qua xã Lộc Bổn tại Km 6+00 (dài khoảng 30m) ngập sâu khoảng 1,5m, lực lượng địa phương giăng dây, bố trí biển cảnh báo không cho người và các phương tiện lưu thông qua vị trí này.

Dự báo hai ngày tới Thừa Thiên - Huế tiếp tục có mưa to và nước sông vẫn duy trì ở mức rất cao

Tuyến đường ven đầm Cầu Hai đoạn qua thị trấn Phú Lộc và xã Lộc Trì ngập khoảng 30-50cm; tuyến đường ven biển Cảnh Dương - Lăng Cô đoạn qua khu vực Đập Tràn (thôn Phú Hải, xã Lộc Vĩnh) ngập từ 30 - 40cm; địa phương tổ chức lực lượng kiểm soát giao thông tại khu vực đường bị ngập, đặt biển biển cảnh báo và barie cảnh giới (cả 2 phía) đoạn ngập lụt, nghiêm cấm các phương tiện và người đi qua khu vực này.

Một số tuyến đường liên xã, thôn xóm và nhiều nhà dân ở khu vực thấp trũng tại các xã Lộc Bổn, Lộc An, Lộc Điền, Lộc Trì, Lộc Thủy và thị trấn Phú Lộc ngập khoảng 20 - 30cm.

Theo Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Thừa Thiên - Huế, từ 15/11 đến 17/11 tại tỉnh này tiếp tục có mưa to, mưa rất to và rải rác có dông. Tổng lượng mưa phổ biến 150 - 300mm, có nơi trên 500mm. Mực nước trên các sông duy trì ở mức cao trên báo động 3 gây ngập lụt diện rộng; cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi.