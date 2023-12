Tiến sĩ giả Nguyễn Trường Hải khai gì trong lý lịch nộp các trường đại học?

Trong lý lịch bản công chứng nộp cho một trường đại học được chứng thực ngày 26/10/2022 tại UBND phường Tân Tạo (Bình Tân, TP.HCM), ông Nguyễn Trường Hải - người gây xôn xao dư luận khi dùng bằng tiến sĩ giả, khai có học vị cao nhất là tiến sĩ, chức vụ là giảng viên Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM.

Về quá trình đào tạo, ông Hải khai học đại học tại Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia TP.HCM, nghành học Công nghệ thông tin, tốt nghiệp năm 2004. Sau đại học, ông Hải là thạc sĩ ngành Khoa học máy tính, tại Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia TP.HCM, được cấp bằng năm 2020. Luận văn thạc sĩ là Xử lý ảnh trong y tế.

Bằng tiến sĩ giả của ông Nguyễn Trường Hải được dùng để xin vào làm việc tại nhiều cơ sở giáo dục.

Người này cũng khai là Tiến sĩ ngành Khoa học máy tính đào tạo tại Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia TP.HCM và được cấp bằng năm 2022. Tên luận án tiến sĩ là "Scalable Approaches for Content-based Video Retrieval".

Về quá trình công tác chuyên môn, ông Hải khai làm việc tại 2 công ty và 3 trường đại học trong đó, năm 2005-2016 là trưởng dự án phần mềm của một công ty về công nghệ, còn năm 2016 đến nay (năm 2022) là Fouder của một công ty công nghệ khác

Đối với 3 trường đại học, ông Hải khai từ năm 2012-2020 là Trưởng bộ môn phần mềm tại Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, từ năm 2016-nay là giảng viên thỉnh giảng Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM và Trường ĐH Sài Gòn.

Đặc biệt, ông Nguyễn Trường Hải đã và đang tham gia nghiên cứu 4 đề tài nghiên cứu khoa học, trong đó, có 2 đề tài cấp ĐH Quốc gia TP.HCM, 1 đề tài cấp Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM và 1 đề tài cấp cơ sở (không nêu cơ sở nào). Cụ thể, đề tài cấp Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM có tên: Nghiên cứu các kỹ thuật phân tích và giám sát đám đông trong video, năm 2020, là tác giả;

2 đề tài cấp ĐH Quốc gia TP.HCM có tên Nghiên cứu các kỹ thuật phân tích và giám sát đám đông trong video, năm 2018, đồng tác giả; Kỹ thuật học sâu và ứng dụng trong lĩnh vực nhận dạng và truy vấn nhân vật trên dữ liệu video, năm 2019, đồng tác giả.

Ngoài ra, có 1 đề tài cấp cơ sở với tên Nghiên cứu các kỹ thuật phát hiện các nhóm đối tượng trong cơ sở dữ liệu ảnh, năm 2018. Ông Hải cũng khai đã công bố 4 bài báo khoa học, từ năm 2017-2020 mỗi năm công bố 1 bài, trong này có những bài là đồng tác giả với nhiều người khác.

Cụ thể, các bài báo ông Hải khai như: Persons-In-Places: a Deep Features Based Approach for Searching a Specific Person in a Specific Location, Informatica (Informatica), 41, 2, 2017;

Chien-Quang Le, Hai- Nguyen, Trong Hung. Cross-view Action Recognition by Projection- based Augmentation, Pacific Rim Symposium on Image and Video Technology (PSIVT), 23- 11-2015, Singapore;

Benjamin Renoust, Shin'ichi Satoh Hai - Nguyen, A Social Network Analysis of Face Tracking in News Videos, International Conference on Signal-Image Technology and Internet- Based Systems(SITIS), 23-11-2015, Bangkok, Thailand;

Phuc Nguyen, Anh-Thu Nguyen-Thi, Hai- Nguyen, Trong Hoang, Hoang Nguyen, Using Textual Semantic Similarity to Improve Clustering Quality of Web Video Search Results, International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE), 08-10-2017, Ho Chi Minh city, VietNam.

Sau khi nhận được lý lịch khoa học của ông Nguyễn Trường Hải, một số người có tên trong các bản khai này (đồng tác giả các đề tài khoa học) đã vô cùng bất ngờ.

Trước đó, như VietNamNet đã đưa tin, ông Nguyễn Trường Hải đã khiến dư luận sửng sốt khi dùng bằng tiến sĩ giả làm giảng viên thỉnh giảng của nhiều trường đại học, thậm chí, suýt trở thành trưởng khoa của Trường CĐ Công Thương. Khi Trường CĐ Công Thương xác minh văn bằng của ông Hải để bổ nhiệm, việc dùng bằng tiến sĩ giả của ông này mới bị phanh phui.

Nắm bắt xu hướng ngành hot đang thiếu giảng viên, bằng tiến sĩ giả của ông Hải ghi ngành Khoa học máy tính, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia TP.HCM. Nhưng thực tế, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia TP.HCM không cấp văn bằng này cho ông Hải. Ông Hải cũng không là nghiên cứu sinh của trường này.

Ông Hải đã từng làm giảng viên thỉnh giảng tại nhiều trường đại học, trong đó, có cả trường công và trường tư khá nổi tiếng. Phía Trường ĐH Sài Gòn cho hay ông Nguyễn Trường Hải đã từng tham gia giảng dạy 4 môn tại học kỳ 1, năm học 2021 – 2022 (tháng 9/2021 đến tháng 1/2022).

Học kỳ 1 năm học 2022 – 2023, khoa Công nghệ thông tin của trường trình Ban Giám hiệu phê duyệt mời ông Nguyễn Trường Hải tham gia giảng dạy 1 môn tại học kỳ 1 (tháng 9/2022 đến tháng 1/2023) với trình độ được cập nhật là tiến sĩ.

Trong quá trình giảng dạy, phòng Tổ chức đề nghị bổ sung bản sao bằng cấp, ông Nguyễn Trường Hải không gửi bản sao bằng tiến sĩ và gửi đơn xin thôi thỉnh giảng với lý do “bận việc riêng”.

Còn ông Nguyễn Quốc Anh - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, thừa nhận, ông Hải làm giảng viên thỉnh giảng của trường trong thời gian 6 năm, từ 2016 đến 2022. Tại đây, ông Hải được giao giảng dạy một số môn Tin học cơ bản, khối lượng giảng dạy không nhiều.

Theo ông Quốc Anh, khi ông Hải nộp hồ sơ thỉnh giảng vào trường, khai trình độ thạc sĩ. Nhà trường có thẩm tra hồ sơ của ông Hải bằng bản công chứng, không xác định được có làm giả bằng hay không.

Ngoài ra, ông Hải cũng giảng dạy ở Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, thử việc tại Trường ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM. Phía Trường ĐH văn Hiến cho hay, ông Hải chưa tham gia giảng dạy ngày nào mà nhận thử việc đầu tháng 11/2022 đến 26/11/2022 thì nghỉ.

Hiện nay, Công an đang vào cuộc yêu cầu các trường đại học từng mời ông này làm giảng viên cung cấp thông tin về vụ việc.