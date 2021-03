Tiền Phong Marathon 2021: Giấc mơ đại ngàn

(VTC News) -

Chuỗi sự kiện Giải Vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong (gọi tắt là Tiền Phong Marathon) sẽ diễn ra trong 3 ngày từ ngày 26/3 đến 28/3/2021 tại thành phố Pleiku, Gia Lai. Giải đấu do UBND tỉnh Gia Lai, báo Tiền Phong, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, phối hợp tổ chức và được tường thuật trực tiếp trên kênh VTC3 On Sport, livestream trên hạ tầng mạng của báo Tiền Phong, giải Tiền Phong Marathon và Next Media.

Giấc mơ đại ngàn – Vì một Việt Nam xanh

Việt dã toàn quốc giải báo Tiền Phong trước đây và Giải Vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong hiện nay là một giải đấu di động với sứ mệnh là nơi các vận động viên chuyên và không chuyên thi thố tài năng và kết quả luyện tập, phát hiện các tài năng.

Đường chạy cự ly 42km của Tiền Phong Marathon 2021.

Bên cạnh đó, giải đấu còn có nhiệm vụ quan trọng là làm lan toả tinh thần thể thao và thúc đẩy sự phát triển của điền kinh, của phong trào chạy và rèn luyện thân thể ở nhiều địa phương khác nhau trên đất nước.

Ngoài các nhiệm vụ và ý nghĩa trên, những năm gần đây Tiền Phong Marathon còn cố gắng nâng tầm, gắn với việc cổ vũ, động viên việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị lớn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sau năm 2020 rất thành công ở Lý Sơn, năm nay Tiền Phong Marathon trở về đất liền, vượt qua những cung đường dốc núi để đến với thành phố Pleiku xinh đẹp của mảnh đất Gia Lai. “Giấc mơ đại ngàn” đã được chọn làm thông điệp cho Giải Vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 62 năm 2021 từ những ngày đầu đi khảo sát, tìm cung đường chạy.

Bão lụt, sạt lở, thiên tai… là những gì chúng ta phải gánh chịu trong nửa cuối năm 2020, dọc dải miền Trung đau thương nối tiếp đau thương, mất mát nối tiếp mất mát. Hơn bao giờ hết, chúng ta càng hiểu một cách sâu sắc rằng sự phẫn nộ của thiên nhiên đều bắt nguồn từ sự vô ý thức của con người mà một ví dụ điển hình là rừng đầu nguồn bị tàn phá.

Thay đổi chính mình từ nội tâm đến hành động, thay đổi chính mình từ ý thức đến tư duy, sống hài hoà với thiên nhiên, sống phù hợp với quy luật của muôn loài là còn đường duy nhất để tồn tại và phát triển.

Thông điệp “Giấc mơ đại ngàn” cũng hòa nhịp với lời kêu gọi của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về việc trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025 với ý nghĩa Vì một Việt Nam xanh.

Những dấu ấn đặc biệt về cung đường chạy, chuỗi sự kiện đầy ý nghĩa nhằm mang thông điệp vì một tương lai tốt đẹp, văn hoá, lịch sử, con người tại vùng đất cao nguyên lộng gió sẽ là một trải nghiệm không thể quên cho bất cứ ai đến với Tiền Phong Marathon lần thứ 62 năm 2021.

Giải thưởng lớn, đa dạng

Các cự ly thi đấu: Các VĐV chuyên nghiệp và phong trào sẽ thi đấu tranh giải cá nhân ở các cự ly 21,1km, 42,195km nam, nữ hệ chuyên nghiệp và hệ phong trào; 10km nam chuyên nghiệp, nam trẻ, nam, nữ phong trào; 5 km nữ chuyên nghiệp, nữ trẻ và nam, nữ phong trào.

Theo truyền thống, ngoài tranh tài ở các cự ly cá nhân, VĐV đội tuyển các tỉnh thành ngành còn thi đấu tính điểm đồng đội, toàn đoàn. Để đảm bảo độ chính xác, đường chạy của giải được chuyên gia đo đường của Liên đoàn Điền kinh Việt Nam thực hiện bằng thiết bị chuyên dụng và được kiểm tra kỹ lưỡng.

Ngoài các nội dung thi đấu chính thức, giải còn có nội dung chạy đồng hành dành cho lực lượng học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên, lực lượng vũ trang, công nhân viên chức của tỉnh Gia Lai với sự tham dự của 1.000 người.

Tổng trị giá giải thưởng lên tới gần 500 triệu đồng tiền mặt, bên cạnh giải thưởng bằng hiện vật hàng tỷ đồng. Giải VĐQG Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong cho đến nay vẫn đang là một trong những giải đấu có hệ thống giải thưởng gồm nhiều hạng mục nhất trong làng điền kinh quốc gia.

Với sự đổi mới về hệ thống giải, các VĐV được nhận thưởng toàn đoàn, đồng đội và cá nhân cho 3 thứ hạng đầu ở các nội dung thi đấu hệ chuyên nghiệp. Riêng hệ phong trào, BTC trao thưởng cho VĐV marathon, bán marathon ở 3 nhóm tuổi: từ 16 đến 34, từ 35 đến 44 và trên 45 tuổi, tạo nên sự cạnh tranh và cơ hội thắng giải cho rất nhiều VĐV phong trào.

Bên cạnh nhóm tuổi, BTC cũng trao thưởng đặc biệt cho người xuất sắc nhất ở 2 cự ly bán marathon và marathon, giải thưởng cho người giành chiến thắng chung cuộc.

Ngoài giải thưởng, Đoàn vô địch được nhận Cúp luân lưu của BTC. Đoàn sau 3 lần giành ngôi vô địch toàn đoàn sẽ đoạt vĩnh viễn Cúp luân lưu. Cùng với giải thưởng của BTC, các đoàn, đội, VĐV đoạt 3 thứ hạng đầu nội dung chuyên nghiệp còn được nhận bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.