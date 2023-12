Thưởng Tết 2024: Nơi tăng gần 16 lần, chỗ giảm một nửa so với năm ngoái

(VTC News) -

Cuối tháng 12/2023, hơn 20 địa phương công bố báo cáo tiền lương, thưởng Tết. Dẫn đầu về mức thưởng Tết tính đến thời điểm hiện tại là một doanh nghiệp thuộc tỉnh Long An.

Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Long An, mức thưởng Tết Nguyên đán năm 2024 cao nhất là 5,686 tỷ đồng/người thuộc về một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Mức thưởng Tết "khủng" nói trên cao gấp gần 5,7 lần so với mức thưởng cao nhất dịp Tết Quý Mão 2023 của cả nước (hơn 1,004 tỷ đồng). Số tiền 5,686 tỷ đồng cũng cao gấp 15,88 lần so với mức thưởng cao nhất dịp Tết Quý Mão 2023 của tỉnh Long An (358 triệu đồng).

Mức tiền thưởng Tết Nguyên đán bình quân trên địa bàn tỉnh là 7 triệu đồng/người, mức tiền thưởng thấp nhất là 500.000 đồng/người đối với người lao động làm việc dưới 12 tháng.

Đối với thưởng Tết Dương lịch 2024, các doanh nghiệp ở tỉnh Long An thưởng mức bình quân 1 triệu đồng/người, mức cao nhất 6 triệu đồng/người và thấp nhất là 100 nghìn đồng/người (lao động mới vào làm việc dưới 12 tháng).

Mức thưởng Tết cao nhất ở các địa phương năm 2024 so với năm 2023.

Địa phương có mức tiền thưởng Tết cao thứ hai là TP Đà Nẵng.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Đà Nẵng cho biết, qua báo cáo của 116 doanh nghiệp, mức thưởng Tết Giáp Thìn 2024 cao nhất hơn 1 tỷ đồng/người thuộc về một doanh nghiệp dân doanh, thấp nhất là 200 nghìn đồng. Đối với các doanh nghiệp FDI cao nhất hơn 311 triệu đồng, thấp nhất 100 nghìn đồng.

Như vậy, mức thưởng Tết Giáp Thìn 2024 tại Đà Nẵng tương đương với mức thưởng Tết Quý Mão 2023.

Trong khi đó, tại Hà Nội, so với năm trước, mức thưởng Tết cao nhất năm nay đã giảm gần một nửa.

Nếu như 2023, mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất tại Hà Nội đạt 400 triệu đồng thuộc về một doanh nghiệp dân doanh, thì năm 2024 mức thưởng cao nhất thuộc về một doanh nghiệp FDI với 205 triệu đồng/người.

Còn mức thấp nhất năm nay ở các khối doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội là 500 nghìn đồng/người. Mức thưởng bình quân là 4 triệu đồng/người.

Cùng với Hà Nội, thưởng Tết năm nay tại Bình Dương cũng giảm so với năm 2023.

Dự kiến mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất của năm nay là 366 triệu đồng, thấp hơn mức thưởng của năm trước là 896 triệu đồng.

Nơi có mức thưởng cao nhất tại Bình Dương thuộc một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong khu công nghiệp Sóng Thần 1 (TP Dĩ An). Dự kiến mức thưởng Tết thấp nhất là 4,68 triệu đồng (với lao động làm đủ 12 tháng).

Còn theo báo cáo tổng hợp của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hải Phòng, năm 2024, phần lớn các doanh nghiệp đều chi mức thưởng cho người lao động với tỷ lệ bằng 100 - 110% so với năm trước.

Mức thưởng cá nhân cao nhất đối với người lao động trong Tết Dương lịch là 68,837 triệu đồng, của người lao động thuộc loại hình doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Bên cạnh đó, thưởng Tết Nguyên đán cao nhất thuộc về doanh nghiệp dân doanh là 360 triệu đồng.

Mức thưởng Tết năm 2024 tính đến ngày 28/12 (đơn vị: triệu đồng)

Tỉnh/thành phố Mức cao nhất Mức thấp nhất Long An 5.686 0,1 Đồng Nai 1.000 0,2 Đà Nẵng 1.000 0,1 Quảng Nam 636 0,1 Bà Rịa - Vũng Tàu 528 0,1 Vĩnh Phúc 400 Không công bố Thanh Hóa 371 0,04 Hải Phòng 360 0,05 Bình Dương 366 4,68 Hưng Yên 300 0,3 Phú Thọ 250 0,1 Tây Ninh 217 1 Hà Nội 205 0,5 Cà Mau 200 0,02 Bắc Giang 146 0,1 Thái Nguyên 130 0,1 Ninh Bình 100 0,05 Lào Cai 100 0,5 Nghệ An 99,5 0,15 Quảng Bình 96 1 Bình Thuận 91 0,3 Ninh Thuận 91 0,1 Đăk Lăk 81,9 0,1 Cần Thơ 69,3 0,1 Bạc Liêu 50,5 0,2 Đăk Nông 42 1 Hà Giang 30 0,2 Kon Tum 20,6 0,1