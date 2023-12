Doanh nghiệp ở Hà Nội thưởng Tết Giáp Thìn cao nhất 205 triệu đồng/người

Sáng 27/12, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban Quý IV/2023 với lãnh đạo quận, huyện, thị xã theo hình thức trực tuyến về công tác chuẩn bị chăm lo Tết, nhất là công tác an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, thực hiện chế độ chính sách với người có công, người nghèo... và công tác tăng cường đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trước, trong và sau Tết Giáp Thìn.

Bà Bạch Liên Hương, Giám đốc Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội cho biết, tiền lương, tiền thưởng Tết Giáp Thìn 2024 trong các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 205 triệu đồng/người.

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội Bạch Liên Hương.

Cụ thể, đối với Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ: Tiền lương bình quân năm 2023 là 7 triệu đồng/người/tháng; mức thưởng Tết Dương lịch bình quân 650.000 đồng/người; đối với Tết Giáp Thìn 2024, mức thưởng bình quân 3,1 triệu đồng/người.

Đối với Công ty cổ phần có góp vốn chi phối của nhà nước: Tiền lương bình quân năm 2023 là 7 triệu đồng/người/tháng; mức thưởng Tết Dương lịch bình quân 500.000 đồng/người; đối với Tết Giáp Thìn 2024, mức thưởng bình quân 3,3 triệu đồng/người.

Đối với khối doanh nghiệp FDI, tiền lươnng bình quân năm 2023 là 7,4 triệu đồng/người/tháng; mức thưởng Tết Dương lịch bình quân 500.000 đồng/người; đối với Tết Giáp Thìn năm 2024, mức thưởng bình quân 4 triệu đồng/người.

“Doanh nghiệp có mức thưởng Tết Giáp Thìn cao nhất là 205 triệu đồng/người”, bà Liên cho biết.